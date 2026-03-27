TRAM Alicante alerta en redes tras el vídeo de una joven corriendo tras un convoy al que pegó su móvil en grabación
La empresa recuerda que caminar o correr por la plataforma tranviaria está prohibido y advierte de multas de más de 1.000 euros por poner en riesgo la seguridad.
Un vídeo grabado en el entorno del TRAM de Alicante ha acabado con aviso público de la empresa de transporte. Una joven pegó con celofán su teléfono móvil a la parte trasera de un convoy para grabar un vídeo para una canción suya, pero a los pocos segundos el tranvía se puso en marcha. En el vídeo se ve a la joven mientras corría detrás del tranvía, en una escena que ha llevado a TRAM d’Alacant a recordar en redes sociales que transitar por la plataforma tranviaria está “totalmente prohibido” y entraña un riesgo evidente.
Según se puede ver en el vídeo publicado por la joven en Instagram, el conductor terminó recogiendo el smartphone al final del trayecto. Ella "rastreó" la localización del dispositivo y pudo recuperarlo. A raíz de este episodio, la compañía ha difundido un mensaje en el que insiste en que este tipo de conductas no solo son imprudentes, sino también sancionables.
“TRAM d’Alacant recuerda que andar o correr por la plataforma tranviaria está totalmente prohibido y es peligroso”, señala la empresa en su comunicado, en el que añade que las personas que pongan en riesgo su propia seguridad o la de otros se exponen a sanciones económicas superiores a los 1.000 euros, de acuerdo con la Ley 7/2018 de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana.
La operadora subraya además que la vigilancia se ha reforzado en las líneas de tranvía para evitar este tipo de situaciones. El objetivo, explica, es frenar conductas que pueden acabar en accidente y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en la red.
Aunque la joven intenta hacer ver que no fue algo premeditado, en otro vídeo previo muestra otro clip similar de otras chicas haciendo lo mismo:
El mensaje de TRAM Alicante termina con una apelación directa a los usuarios: respetar las normas y evitar riesgos innecesarios. La escena, convertida en contenido para redes, ha servido a la empresa para lanzar una advertencia clara sobre los peligros de invadir la plataforma tranviaria por una grabación.
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