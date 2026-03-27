Del tripartito a técnicos municipales: éstas serán las primeras comparecencias en la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante

Desde el tripartito de izquierdas hasta el último gobierno de Luis Barcala. Una década de ejecutivos municipales en el Ayuntamiento de Alicante, bajo la lupa. La comisión creada tras el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus ha acordado este viernes las primeras comparecencias.

Tres son las sesiones ya marcadas en el calendario. La primera será el próximo lunes 13 de abril, en la que se citará para que acudan la actual jefa de servicio de Patrimonio, junto a otros cinco técnicos que han tenido responsabilidades en la enajenación de la parcela pública en La Condomina sobre la que posteriormente se ha construido el polémico residencial.

Entre los citados están los responsables de elaborar el pliego de la venta de la parcela y técnicos responsables del proceso. Entre ellos figura Francisco Nieto, arquitecto municipal que es propietario de una de las viviendas protegidas de Les Naus, lo que ha llevado al Ayuntamiento a abrirle un expediente y a apartarle de sus responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro arquitecto, en este caso de Infraestructuras.

En la segunda de las sesiones de comparecencias pactada este viernes, fijada para el viernes 24 abril, se llamará a comparecer a más técnicos municipales, incluida Elsa Lloret, la arquitecta municipal que también cuenta con una vivienda protegida en Les Naus a la que el gobierno municipal también le ha abierto un expediente y a la que se le han dado órdenes para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas protegidas. Lloret es la pareja del funcionario autonómico suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat por facilitarle el visado de manera presuntamente irregular.

Por último, la comisión ha acordado fijar las comparecencias para la tercera sesión de comparecencias, prevista para el 13 de mayo. Esta tendrá un carácter político. La primera de las citaciones será la de María Pérez-Hickman, la que fuera directora general del Ayuntamiento de Alicante, que continúa como jefa de servicio de Contratación, y que tiene a dos hijos y a un sobrino con pisos en Les Naus. También han sido citados Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante cuando arrancó el proceso previo a la enajenación de la parcela; Natxo Bellido, exportavoz del tripartito y concejal de Contratación entre 2015 y 2017; Sofía Morales, concejala de Patrimonio tras romperse el tripartito; Carlos Castillo, el primer concejal de los gobiernos de Barcala al frente de Patrimonio; junto a sus sucesoras en el cargo: Dolores Padilla y Mari Carmen de España.

Durante la sesión de este viernes se han quedado sobre la mesa más posibles comparecencias, incluida la de Rocío Gómez, que tuvo que dimitir como concejala del Ayuntamiento de Alicante tras desvelar este diario que figuraba entre las propietarias del polémico residencial.

En la previa de la reunión, el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, lanzó una advertencia a los futuros comparecientes, recordando que las afirmaciones realizadas en dicha comisión "pueden acarrear responsabilidades judiciales para los declarantes ante el órgano jurídico que instruye la causa sobre el residencial Les Naus en la zona de La Condomina". Villar apuntó además que presentarse ante la comisión "es voluntario" y que "nadie está obligado a prestar declaración" en un foro "cuyo verdadero objetivo es aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción".

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(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)