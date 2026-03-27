El vía crucis del Cristo del Mar recorre Alicante entre fe y tradición

La Semana Santa de Alicante arrancó este Viernes de Dolores con uno de sus momentos más esperados: el LXXXIII Vía Crucis del Santísimo Cristo del Mar, acto oficial de la semana de Pasión alicantina que cada año congrega a cientos de fieles a lo largo de la fachada marítima. La ciudad se vistió de solemnidad y emoción, reviviendo la tradición que se remonta a 1943, cuando la imagen llegó desde el taller de Antonio Castillo Lastrucci a bordo del vapor Cabo Silleiro.

Devoción que se hace camino

El Cristo del Mar desembarcó en el embarcadero de las golondrinas escoltado por la Policía Portuaria y acompañado por el Real Club de Regatas de Alicante. Tras la celebración de la misa, la comitiva inició el recorrido por la ciudad. Avanzando por el paseo de Tomás y Valiente y el paseo Conde de Vallellano, los fieles acompañaban en silencio el cortejo procesional. Al llegar a la escalinata real, se vivió uno de los momentos más emblemáticos: la tradicional bendición de las aguas y la ofrenda de la hermandad en nombre de las gentes del mar, un gesto cargado de simbolismo.

El vía crucis continuó por la plaza del Mar, la plaza del Ayuntamiento y el segundo Pórtico Consistorial, hasta alcanzar la plaza de la Santísima Faz, la calle Mayor y Villavieja, con los devotos siguiendo cada paso de la sagrada imagen. Poco antes de llegar a la basílica de Santa María, se produjo el encuentro esperado entre el Cristo del Mar y la Santísima Virgen de la Paz, un momento de emoción que detuvo la procesión y conmovió a todos los presentes. A su llegada a la basílica de Santa María, la imagen del Cristo del Mar fue entronizada solemnemente en su paso procesional, cerrando un acto que unió historia, tradición y la fe de toda una ciudad.