Alicante recuerda la partida del Stanbrook y la gesta humanitaria de su capitán 87 años después

En la tarde-noche del 28 de marzo de 1939, el buque carbonero británico Stanbrook zarpó del puerto de Alicante rumbo a las costas argelinas en una salida desesperada marcada por el avance final de la Guerra Civil. A bordo viajaban cerca de 3.000 refugiados republicanos que huían por mar, protagonizando una travesía que, 87 años después, sigue muy presente en la memoria colectiva.

Como cada año, varias decenas de personas se han reunido este sábado junto al busto del capitán Archibald Dickson, en el puerto de Alicante, para rendirle homenaje en un acto organizado por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El homenaje, previsto para las 13 horas, ha comenzado con cierto retraso debido a que muchos asistentes acudían desde la manifestación "No a la guerra", que ha reorrido el centro de la ciudad hasta el Portal de Elche. Durante el acto, se ha leído un manifiesto en el que se ha subrayado que "les arrebataron su libertad y su vida, pero no su legado y su memoria, que permanece entre nosotros".

"Su legado y memoria permanecen"

La Comisión Cívica ha querido contextualizar la relevancia histórica del Stanbrook, recordando que el puerto de Alicante fue el último refugio para miles de republicanos de toda España que buscaban el exilio. El barco, que había llegado para cargar mercancía como naranjas y azafrán, recibió órdenes de no embarcar civiles. Sin embargo, Dickson desoyó esas instrucciones y decidió acoger a todos los que pudo.

Así ha sido el homenaje al capitán del Stanbrook / Jose Navarro

Aunque la embarcación estaba preparada para apenas 24 personas, el capitán galés permitió el embarque masivo de refugiados. El buque quedó completamente abarrotado e inició una arriesgada travesía de casi un día hasta Orán, navegando con el agua por encima de la línea de flotación y evitando ser interceptado por buques franquistas. A su llegada a Argelia, comenzó un duro exilio: los hombres fueron internados en campos de concentración, mientras que mujeres y niños fueron trasladados a una antigua cárcel.

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El buque inglés Stanbrook a su salida del puerto de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El acto ha concluido con la tradicional ofrenda floral en el mar. Flores rojas, amarillas y moradas, colores de la bandera republicana, fueron arrojadas por algunos de los asistentes en recuerdo de los exiliados. El homenaje ha contado con la presencia de la diputada nacional Araceli Poblador; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, junto a otros concejales de su grupo; la edil de Compromís Sara Llobell; y el exconcejal Natxo Bellido. No asistió ningún representante del equipo de gobierno de Barcala ni de Vox.