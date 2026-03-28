Alicante rinde homenaje a Miguel Hernández en un acto marcado por el rechazo a la guerra

Alrededor de 120 personas se han reunido este sábado en Alicante para participar en un acto de homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández, celebrado frente al monumento situado en la antigua cárcel, actual sede de los juzgados, en la calle Pardo Gimeno, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Vecinos de Benalúa "El Templete" y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha estado marcada por un mensaje de "no a la guerra", en una jornada en la que también se ha celebrado por la mañana una manifestación en la ciudad para rechazar la escalada bélica de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Durante el homenaje, los asistentes han recordado la figura del poeta oriolano como símbolo de compromiso y dignidad. "Era un líder que todo el mundo lo seguía", se ha señalado en una de las intervenciones.

El homenaje a Miguel Hernández por el aniversario de la muerte del poeta, en imágenes / Jose Navarro

El acto ha incluido la lectura de varios poemas -"El afilador", "Olores" y "Ayer me daba pesar"- por parte de tres jóvenes. Posteriormente, otras personas asistentes han tomado la palabra para recitar versos o expresar su rechazo a los conflictos armados, conectando el legado del poerta oriolano con la actualidad.

Senda del Poeta

También se han escuchado críticas hacia lo que algunos participantes consideran intentos de "suavizar" la figura del poeta, así como reivindicaciones en defensa de la Senda del Poeta, que se celebrará del 24 al 26 de abril manteniendo su formato habitual.

El homenaje ha servido además para recordar que Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942, a los 31 años, en la enfermería de la prisión de Alicante, enfermo y sin recibir la atención adecuada tras negarse a renunciar a sus ideales.

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Durante la jornada se ha repasado también la historia del monumento, impulsado en 1992 con motivo del cincuentenario de su muerte dentro de un proyecto que incluía instalaciones en Orihuela, Elche y Alicante, y que en esta última ciudad sufrió años de retrasos antes de su instalación definitiva y posterior restauración. Los actos en memoria del poeta continuarán este domingo con un nuevo homenaje previsto en el cementerio de Alicante.