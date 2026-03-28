Alicante vuelve a gritar "No a la guerra"

El "No a la guerra" ha vuelto a resonar en las calles de Alicante este sábado. Los principales partidos de la izquierda, junto a sindicatos, movimientos vecinales y otros colectivos sociales han salido a la calle para rechazar la escalada bélica en Oriente Medio producida este mes tras los ataques de EE UU e Israel al régimen teocrático de Irán.

Un par de miles de manifestantes se concentraron a los pies de las escaleras del Jorge Juan y desde ahí han partido con rumbo a la Rambla de Méndez Núñez, siguiendo los pasos de una pancarta con el mismo lema que hace 23 años movilizó a buena parte de la sociedad española y alicantina contra la Guerra de Irak. En esta ocasión, un grupo de estudiantes de Secundaria han sido los encargados de encabezar una protesta bajo la consigna de que "la juventud será la tumba de las guerras".

Justo detrás les han acompañado representantes políticos de toda la provincia pertenecientes a las principales formaciones de izquierda, entre ellas el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, que han compartido una misma pancarta, seguidos a su vez por las organizaciones sindicales y todo tipo de colectivos de la sociedad civil, en una convocatoria que ha intentado integrar a todas las sensibilidades.

Clamor por la paz

Como portavoz de la organización de la protesta, Eva Calleja, secretaria general de Comisiones Obreras en l'Alacantí-Les Marines, ha lamentado que "estamos asistiendo a un cruce civilizatorio que no está conduciendo a unas políticas capitalistas que están incrementando los precios y castigando sanguinariamente a los pueblos".

"Basta de que la población civil de los países termine pagando las aspiraciones geopolíticas de los gobernantes", ha reclamado Calleja. En este sentido, ha asegurado que los manifestantes de esta jornada exigen "que el mundo debe dirigirse desde el diálogo y el objetivo debe ser la paz. Nunca la guerra va a ser la solución". Por otra parte, y a espera de cifras oficiales, Calleja se ha mostrado satisfecha con la participación, que en sus cálculos superaría las 3.000 personas.

Sectores críticos

En aras de que la convocatoria fuese "unitaria", como indicaban los organizadores, a la cola de la marcha se han sumado diferentes colectivos que comparten el "No a la guerra" pero son abiertamente críticos con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez en materia internacional y, por tanto, desean alejarse de "las estrategias del PSOE".

Entre estas organizaciones, desde la Organització Juvenil Socialista (OJS), Pepe García ha explicado "se ha formado un bloque crítico, porque no puede ser que no denunciemos la hipocresía del PSOE, que está con el eslógan del 'No a la guerra' pero está al mismo tiempo dan apoyo a la OTAN, la herramienta principal de la oligarquía occidental, y también como partido de gobierno dan apoyo comercial al Estado de Israel".

En este mismo bloque, representantes más conocidos por su labor vecinal, como Julio Díaz, han apuntado que también es importante para los diferentes "grupos antiimperialistas" el "manifestarse contra la OTAN y el crecimiento de los presupuestos militares".

La marcha no concluyó con un manifiesto, como suele ser costumbre, sino con tres minutos de silencio al término del recorrido. La protesta alicantina se produce una semana después de que otras capitales españolas también salieran a la calle en rechazo del conflicto bélico. En Valencia, 10.000 personas se manifestaron el pasado sábado contra la guerra en Irán.