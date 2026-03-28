Una argentina opina cuál es el barrio más pijo de Alicante: "Aquí están las casas más caras"

Alicante se ha consolidado como un imán para quienes buscan empezar de nuevo en la ciudad más soleada de Europa. En una reciente charla para el canal de YouTube Pastor Comunica, Marcela, una argentina que reside en la ciudad desde hace años, compartió su opinión sobre dónde se esconde el mayor nivel de poder adquisitivo en la localidad. Para ella, aunque la ciudad tiene rincones para todos los gustos, existe un sector que define el concepto de estatus en la provincia.

"Este es el lugar más pijo de Alicante", defiende Marcela. No tiene dudas que si se busca exclusividad y las propiedades con los precios más elevados, hay que mirar hacia un sitio en concreto. Un rincón donde las urbanizaciones modernas y los servicios de alta gama definen la zona. Es el punto de referencia para quienes aterrizan en la ciudad con un presupuesto holgado y buscan lo mejor de la costa, se trata de la Playa de San Juan

Esta es la frontera entre la playa San Juan y la playa Muchavista / INFORMACIÓN

Además, menciona que la zona de Muchavista también se sitúa en el ranking de lo más caro. Para la argentina, estos dos enclaves son los que concentran a la gente con mayor capacidad económica, convirtiéndose en el objeto de deseo inmobiliario para cualquier recién llegado.

Otro lugar donde "todo es caro"

La conversación también puso el foco en Benidorm, un lugar que Marcela describe como un conjunto donde "todo es caro". Según su experiencia, la población que decide instalarse allí suele tener un poder adquisitivo muy alto, lo que se refleja en unos alquileres que pueden superar fácilmente a los de la capital de la pronvincia.

Sin embargo, lanza una advertencia que considera vital: el idioma. "Es muy importante que antes de decidir ir a vivir a Benidorm sepas inglés porque te lo piden para todo", asegura. Al ser un motor turístico internacional, el inglés deja de ser un extra para convertirse en un requisito obligatorio para trabajar, sobre todo en hostelería, y desenvolverse en el día a día de la ciudad de los rascacielos.

Los contrastes de la seguridad

Como punto final a su análisis, la entrevistada aborda la otra cara de la moneda: la seguridad. Explica que, al igual que existen estas zonas de lujo, hay barrios con una mayor probabilidad de que ocurran incidentes o robos. Aunque aclara que no siempre se trata de situaciones violentas, sí reconoce que hay lugares donde se concentra más la delincuencia.

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En este sentido, Marcela identifica a Virgen del Remedio y el sector de las Mil Viviendas como los puntos de la ciudad donde se debe tener más precaución. Para ella, conocer estos contrastes es fundamental antes de elegir un hogar en una ciudad que, aunque la tiene enamorada, muestra realidades muy distintas dependiendo de la zona en la que te encuentres.