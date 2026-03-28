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Buscan a una niña desaparecida en Alicante

La menor de 15 años desapareció el viernes en la zona de altozano

Imagen facilitada por las autoridades de Rosalinda Guillén Gosálbez, la niña desaparecida en Alicante.

Imagen facilitada por las autoridades de Rosalinda Guillén Gosálbez, la niña desaparecida en Alicante.

INFORMACIÓN

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Una niña llamada Rosalinda Guillén Gosálbez lleva desaparecida desde el pasado viernes 27 de marzo, cuando se le vio por última vez por la zona del barrio de Altozano. Las autoridades han solicitado la ayuda ciudadana para localizar a la joven de 15 años.

Además, ruegan que ante cualquier información que ayude en su búsqueda, se pongan en contacto con el 622737424, además de llamar al 112.

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