Jesús Navarro, pregonero de la Santa Cruz de Alicante: "Lo que pasa aquí cada Semana Santa es muy difícil de sentir si no lo vives desde la cuna"

Jesús Navarro, director general de Carmencita, ha sido el pregonero de la Hermandad de la Santa Cruz de Alicante, en un acto celebrado delante de un nutrido público en la plaza del Carmen, fuera por primera vez de una plaza de la Ermita que ya le queda pequeña a tantos hermanos y amigos.

"Santa Cruz es una gran familia", ha asegurado el empresario, quien marca la dimensión del honor de ser pregonero en que "es tan auténtico y emotivo lo que pasa aquí en Semana Santa que es muy dificil de sentir si no lo vives desde la cuna". En todo caso, ha señalado que él ha podido sentirlo cada vez que comparte mesa con Moncho Riquelme, hermano mayor de la Santa Cruz, y demás integrantes de la hermandad.

Primer pregón en la plaza del Carmen

El pregón, que se llevó a cabo en la plaza del Carmen por primera vez en la historia de la hermandad, tuvo uno de sus puntos más especiales en la bendición de la nueva cruz que estrenará "El Gitano" de Luis Ortega Bru esta Semana Santa. Asimismo, se presentaron la Asociación Musical Santa Cruz y el cantaor Rancapino Chico, este último como colofón del programa y trayendo lo mejor del mundo flamenco al barrio.

Por otra parte, la hermandad de la Santa Cruz otorgó diversos reconocimientos, el más alto de todos ellos a Antonio Amorós "El Patica", miembro destacado de esta hermandad fundamental de la Semana Santa Alicantina. El pregón contó con la asistencia de autoridades como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y otros ediles de la Corporación Municipal.

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Como nota más mundana, Navarro, desde el atril del acto, ha tenido un recuerdo para el pregonero del año pasado y "gran amigo, Carlos Baño", quien estaba presente entre el público, en la segunda fila, justo detrás del sitio ocupado por Navarro. "Todos sabemos de tu honestidad y en honradez, y al final tu inocencia saldrá a la luz más pronto que tarde", fueron las palabras que le dirigió el Navarro al presidente de la Cámara de Comercio y Facpyme fuese detenido y posteriormente liberado con cargos por fraude de subvenciones y falsedad.