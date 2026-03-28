La primavera engaña en Alicante: termómetros altos pero mínimas de hasta 4ºC
La AEMET prevé un sábado de cielos grises con un descenso notable de sensación térmica
Aunque el calendario ya marca la primavera y las temperaturas invitan a pensar en días soleados, el tiempo en la provincia de Alicante nos dejará una jornada un tanto desapacible. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el protagonismo del día recaerá en cielos nublados y en un viento que, aunque no amerita alertas meteorológicas, será suficiente para dejarnos destemplados.
El tiempo en Alicante
La capital amanecerá con cielos cubiertos que apenas dejarán ver el sol. Aunque el termómetro marcará valores suaves a mediodía, el viento moderado del suroeste (en torno a 15 km/h) generará una sensación térmica más fría, especialmente cerca del mar. Las temperaturas oscilan entre 7 y 18ºC.
El tiempo en Elche
En la ciudad ilicitana el panorama será muy similar. Cielos nublados durante casi toda la jornada y una brisa constante. A pesar de que los termómetros alcnzarán los 19 grados, la falta de sol hará que el ambiente se sienta mucho más fresco de lo que indican los números con mínimas de 6ºC.
El tiempo en Benidorm
El viento del sur se notará con algo más de fuerza en la capital turística, alcanzando rachas de 20 km/h. Esto, sumado a los cielos encapotados, dejará un día poco apetecible para estar en la playa, ya que la humedad y el aire rebajarán la sensación de los 17ºC de máxima.
El tiempo en Elda
En Elda el contraste térmico será evidente. Aunque a mediodía se espera alcanzar los 19ºC, las nubes grises dominarán el cielo y el viento hará que la mañana y las últimas horas de la tarde se sientan bastante frías con mínimas de 4ºC.
El tiempo en Torrevieja
En el municipio de la Vega Baja, el día se presenta con rachas de viento de 20 km/h. Aunque la temperatura máxima es de 19ºC, la humedad del mar empujada por el viento dejará un ambiente fresco con mínimas de 9ºC.
El tiempo en Orihuela
Será uno de los municipios con la temperatura más alta de la jornada llegando a alcanzar los 21ºC, pero las nubes no darán tregua. Las mínimas serán de 7ºC
El tiempo en Alcoy
En el interior de la provincia, los cielos estarán cubiertos y el viento soplará del noreste. La primavera apenas se dejará notar por aquí este sábado con mínimas de 4ºC y máxima de 18ºC.
El tiempo en Dénia
La Marina Alta tendrá un sábado de cielos encapotados. El viento del noreste soplará empujando la humedad hacia la costa, por lo que esos 19ºC de máxima se sentirán más fríos, las mínimas serán de 7ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- El permiso laboral de 5 días que tienen todos los trabajadores en 2026 y que muchos no están usando
- El cambio en la previsión para Semana Santa que alegra los corazones de los cofrades en Alicante
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Disney rodará 'Enredados' en la Comunidad Valenciana: Alicante será el principal escenario de la superproducción
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en Torrevieja y El Altet
- Alicante baraja cambiar de sitio la Plaza de Toros
- La tarjeta SIP virtual llega a Alicante: así puedes llevarla en el móvil y olvidarte del plástico