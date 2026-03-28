La primavera engaña en Alicante: termómetros altos pero mínimas de hasta 4ºC

Aunque el calendario ya marca la primavera y las temperaturas invitan a pensar en días soleados, el tiempo en la provincia de Alicante nos dejará una jornada un tanto desapacible. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el protagonismo del día recaerá en cielos nublados y en un viento que, aunque no amerita alertas meteorológicas, será suficiente para dejarnos destemplados.

El tiempo en Alicante

La capital amanecerá con cielos cubiertos que apenas dejarán ver el sol. Aunque el termómetro marcará valores suaves a mediodía, el viento moderado del suroeste (en torno a 15 km/h) generará una sensación térmica más fría, especialmente cerca del mar. Las temperaturas oscilan entre 7 y 18ºC.

El tiempo en Elche

En la ciudad ilicitana el panorama será muy similar. Cielos nublados durante casi toda la jornada y una brisa constante. A pesar de que los termómetros alcnzarán los 19 grados, la falta de sol hará que el ambiente se sienta mucho más fresco de lo que indican los números con mínimas de 6ºC.

El tiempo en Benidorm

El viento del sur se notará con algo más de fuerza en la capital turística, alcanzando rachas de 20 km/h. Esto, sumado a los cielos encapotados, dejará un día poco apetecible para estar en la playa, ya que la humedad y el aire rebajarán la sensación de los 17ºC de máxima.

El tiempo en Elda

En Elda el contraste térmico será evidente. Aunque a mediodía se espera alcanzar los 19ºC, las nubes grises dominarán el cielo y el viento hará que la mañana y las últimas horas de la tarde se sientan bastante frías con mínimas de 4ºC.

El tiempo en Torrevieja

En el municipio de la Vega Baja, el día se presenta con rachas de viento de 20 km/h. Aunque la temperatura máxima es de 19ºC, la humedad del mar empujada por el viento dejará un ambiente fresco con mínimas de 9ºC.

El tiempo en Orihuela

Será uno de los municipios con la temperatura más alta de la jornada llegando a alcanzar los 21ºC, pero las nubes no darán tregua. Las mínimas serán de 7ºC

El tiempo en Alcoy

En el interior de la provincia, los cielos estarán cubiertos y el viento soplará del noreste. La primavera apenas se dejará notar por aquí este sábado con mínimas de 4ºC y máxima de 18ºC.

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El tiempo en Dénia

La Marina Alta tendrá un sábado de cielos encapotados. El viento del noreste soplará empujando la humedad hacia la costa, por lo que esos 19ºC de máxima se sentirán más fríos, las mínimas serán de 7ºC.