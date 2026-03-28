Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Alicante, al detalle: novedades, pasos y recorridos
INFORMACIÓN seguirá de cerca la Semana Santa alicantina con una serie de reportajes diarios, mostrando todas las novedades de hermandades y cofradías de la ciudad
La Semana Santa de Alicante tiene sus raíces documentadas a principios del siglo XVII, con el primer registro escrito que data de 1600, aunque se cree que su origen es aún más antiguo. Esta celebración combina a la perfección tradición y devoción religiosa, con un marcado carácter mediterráneo que la distingue. Desde 2022, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento al trabajo y entusiasmo de miles de personas que hacen posible que cada año la ciudad viva esta emblemática manifestación religiosa.
Este 2026, 27 hermandades y cofradías sacarán a las calles de la ciudad sus pasos, entre los que destaca el estreno de dos nuevas imágenes el Miércoles Santo, en la procesión de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad "La Marinera" Coronada. INFORMACIÓN realiza un repaso por todas las entidades, desvelando las novedades que tienen preparadas para este año y contando los datos más relevantes de cada hermandad. Las publicaciones se realizarán de lunes a viernes, hasta la previa del Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo.
Domingo de Ramos
Un nuevo recorrido para "La burrita"
La Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, popularmente conocida como "La Burrita", abrirá el Domingo de Ramos en Alicante con su tradicional procesión desde la Diputación. Como novedad en 2026, el recorrido se acorta y pasa por la avenida de la Constitución para facilitar el esfuerzo de los costaleros del paso, uno de los más pesados.
La Samaritana estrena pozo en su paso por el Casco Antiguo
La Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria celebra el Domingo de Ramos en Alicante con un desfile lleno de color, alegría y participación del colegio Inmaculada Jesuitas. Este año presenta como novedad un nuevo pozo en el paso de Jesús en Samaria, símbolo de su encuentro con la samaritana.
El Cristo de las Penas estrena una nueva cruz
La Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica procesiona el Domingo de Ramos con gran solemnidad y devoción. Este año presenta dos novedades, el Cristo de las Penas estrena una nueva cruz y la Santa Mujer Verónica inicia la restauración de su histórica canastilla.
Un memorándum social para el Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol
La Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol abrirá las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos en Alicante, destacando un memorándum social que por primera vez desfilará en el interior de los pasos, resaltando la labor social que realiza la cofradía durante todo el año.
La Dolorosa estrena restauración tras un sufrido regreso de 2025
La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa se prepara para su procesión de Domingo de Ramos con importantes novedades. La Virgen Dolorosa, restaurada tras los daños sufridos el año pasado, procesionará sobre un trono modificado para evitar percances. Además, el Cristo estrena una nueva corona de espinas
El Gran Poder abraza su fe en un solemne recorrido por San Antón
La Hermandad del Gran Poder y la Esperanza Coronada recorrerá el Domingo de Ramos las calles de San Antón en una procesión marcada por la espiritualidad. La hermandad invita a vivir su procesión, con momentos destacados como la salida desde la parroquia de la Misericordia y la estación de penitencia en la Concatedral de San Nicolás.
El Flagelado cierra el Domingo de Ramos al ritmo de una nueva banda
La Hermandad de Jesús Atado a la Columna cerrará el Domingo de Ramos con varias novedades. El Flagelado estrenará acompañamiento de la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra y el recorrido cambiará en su salida de San Blas por las obras de la calle Condes de Soto Ameno aunque mantendrán las paradas en María Auxiliadora y el convento de Capuchinas antes de entrar en Carrera Oficial.
Lunes Santo
La Humildad y Paciencia estrena música y nuevas incorporaciones en su Lunes Santo
La Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas abrirá el Lunes Santo en Alicante con varias novedades. Estrena nuevas composiciones musicales para la Virgen, un cortejo completo de acólitos y un libro de reglas en terciopelo. Además, la hermandad, con su junta renovada, incorpora oficialmente al colegio CEU Jesús María.
"El Morenet" celebra tres décadas de devoción en el Raval Roig
La cofradía del Cristo "El Morenet", patrón de los hombres del mar, celebra esta Semana Santa el 30 aniversario de su fundación con su tradicional procesión desde la Ermita de la Virgen del Socorro. Destacan la espectacular salida por las escaleras del templo y el paso por la pasarela del Paseo de Gómiz antes de regresar al barrio del Raval Roig.
Aniversario de perlas para el Prendimiento
La Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo celebra su 30 aniversario en Alicante, con su salida desde el MARQ y un recorrido que incluye la Parroquia de la Misericordia y la plaza del Ayuntamiento. Los pasos del Lavatorio, Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo marcan momentos de recogimiento.
Un baño de pétalos para la Virgen del Amor y Buen Consejo
La Hermandad Agustiniana de Nuestro Padre Jesús Despojado celebra el 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y Buen Consejo, con varias novedades, como una nueva saya donada por un hermano, un puñal y jarras para el paso. Destacan la petalá dedicada a la Virgen y el emotivo encuentro final.
Martes Santo
Un cirio para la Amargura en recuerdo a las víctimas de Adamuz
La Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura procesionará el Martes Santo en Alicante con importantes novedades. Culmina la talla de los casetones del paso y estrena cirios votivos, uno en memoria de las víctimas de Adamuz. Destacan su amplio cortejo, la doble revirá junto al Mercado Central y su solemne recorrido.
Stabat Mater, juventud y tradición local desde Nuestra Señora de Gracia
La Hermandad Penitencial Stabat Mater procesionará el Martes Santo en Alicante manteniendo su esencia tradicional. Con fuerte presencia de jóvenes vinculados al colegio Hermanos Maristas, la cofradía destaca por el rigor de su cortejo. Sobresalen los complejos giros del paso y el emotivo encuentro final en la plaza del Ayuntamiento.
Una nueva saya bordada para la Virgen de los Dolores Coronada
La Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada procesionará el Martes Santo en Alicante con novedades centradas en el cortejo y el estreno de una nueva saya bordada. Destacan la salida de rodillas desde Santa María, la cangrejá en Villavieja y la interpretación de nuevas marchas en la Carrera Oficial.
Nuestro Padre Jesús recupera su recorrido tradicional
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús procesionará el Martes Santo recuperando su recorrido tradicional por la avenida de la Constitución. En crecimiento constante, destaca la incorporación de numerosos niños y jóvenes. Sobresalen la subida por la calle Labradores, el encuentro final y el carácter familiar.
Miércoles Santo
El Divino Amor engrandece la Semana Santa alicantina
La Cofradía del Cristo del Divino Amor incorpora en 2026 las imágenes de Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre, ampliando su cortejo procesional. Desde el convento de las Monjas Agustinas, el Miércoles Santo ofrecerá una catequesis completa que une tradición y novedad, destacando la salida, el Casco Antiguo y el canto de saetas.
Santa Cruz: "El Gitano" brilla bajo una nueva cruz
La Hermandad Penitencial de Santa Cruz renueva en 2026 la cruz del Cristo "El Gitano" y estrena faldillas en dos tronos. Su procesión del Miércoles Santo, marcada por la compleja orografía del barrio, combina tradición y emoción con cuatro pasos, música destacada y un fuerte arraigo que convierte la jornada en identidad alicantina.
Jueves Santo
Baño de acuarelas para el Libro de Reglas de la Santa Redención
La Hermandad de la Santa Redención incorpora en 2026 acuarelas al Libro de Reglas y cirios en memoria de víctimas de Adamuz. Su procesión del Jueves Santo destaca por la compleja salida y el encuentro con el Cristo de la Paz, combinando tradición, emoción y nuevos proyectos patrimoniales.
El Cristo de los Jóvenes estrena un canto a la esperanza
La Hermandad de la Santa Cena estrena en 2026 la marcha "Santísimo Cristo Esperanza de los Jóvenes" y refuerza el encuentro final en la Rambla tras suprimir definitivamente la Pasión de los Versos ante la Diputación. Su procesión del Jueves Santo mantiene su espectacular salida y consolida un recorrido que combina juventud y renovación.
El Cristo de la Paz renueva su recorrido entre marchas recuperadas
La Cofradía de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz introduce novedades en su recorrido y acompañamiento musical. Destacan la nueva banda para el Cristo, la recuperación de marchas históricas y el paso final por la calle Mayor. Sobresalen encuentros clave como el de María Santísima del Mayor Dolor y el emotivo final en el Ayuntamiento.
Nuevo traje para la Virgen en el aniversario del Cristo del Perdón
La Hermandad del Perdón celebra su setenta aniversario con la tradicional procesión "de los sacos" desde la Concatedral de San Nicolás. Dos tronos, el Cristo del Perdón y la Virgen María Medianera de Todas las Gracias, avanzarán en recogimiento, acompañados de tambores, rezos y antorchas, destacando este año por el estreno del nuevo traje de la Virgen.
La Buena Muerte, el silencio más sobrecogedor con la vista en el centenario
La Procesión del Silencio partirá el Jueves Santo desde la concatedral de San Nicolás con su característico recogimiento. La Hermandad de la Buena Muerte ultima mejoras en la iluminación de sus tronos y se prepara para iniciar su centenario fundacional manteniendo una de las manifestaciones más sobrecogedoras.
Viernes Santo
Una Sentencia a plena luz del día
La Cofradía de la Sentencia de Jesús de Alicante inicia su procesión la mañana del Viernes Santo desde la calle Haroldo Parres, con la lectura pública de la sentencia de Jesús. El recorrido continúa hacia la parroquia de la Misericordia y la Carrera Oficial, repitiendo la lectura. Fundada en 2002, la cofradía revive una tradición del siglo XIX con luz, solemnidad y fuerza narrativa.
Mater Desolata crece con una nueva cartela para su Cristo
La Hermandad Penitencial Mater Desolata abre la Procesión del Santo Entierro desde la parroquia de San José, transmitiendo recogimiento. Este 2026 estrena una nueva cartela, reforzando tradición, arte y arraigo.
La Soledad se engrandece bajo el honor de la Gran Cruz de Oro
La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María cierra la Procesión del Santo Entierro en Alicante, recorriendo la ciudad con solemnidad y recogimiento. La Virgen, custodiada por cofades, damas de mantilla y autoridades, combina tradición y emoción. Este año recibe la "Gran Cruz de Oro", reforzando su legado.
El Santo Sepulcro vuelve a levitar sobre Constitución
La Hermandad del Santo Sepulcro de Alicante forma parte de la Procesión del Santo Entierro con su Cristo Yacente, combinando tradición y novedades como un chasis renovado que le permitirá "levitar" y un recorrido recuperado por la avenida de la Constitución. Fundada en 1943, mantiene emoción, solemnidad y arraigo en Alicante.
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