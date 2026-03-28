Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Alicante, al detalle: novedades, pasos y recorridos

La Semana Santa de Alicante tiene sus raíces documentadas a principios del siglo XVII, con el primer registro escrito que data de 1600, aunque se cree que su origen es aún más antiguo. Esta celebración combina a la perfección tradición y devoción religiosa, con un marcado carácter mediterráneo que la distingue. Desde 2022, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento al trabajo y entusiasmo de miles de personas que hacen posible que cada año la ciudad viva esta emblemática manifestación religiosa.

Este 2026, 27 hermandades y cofradías sacarán a las calles de la ciudad sus pasos, entre los que destaca el estreno de dos nuevas imágenes el Miércoles Santo, en la procesión de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad "La Marinera" Coronada. INFORMACIÓN realiza un repaso por todas las entidades, desvelando las novedades que tienen preparadas para este año y contando los datos más relevantes de cada hermandad. Las publicaciones se realizarán de lunes a viernes, hasta la previa del Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo.

Domingo de Ramos

Un nuevo recorrido para "La burrita"

La Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, popularmente conocida como "La Burrita", abrirá el Domingo de Ramos en Alicante con su tradicional procesión desde la Diputación. Como novedad en 2026, el recorrido se acorta y pasa por la avenida de la Constitución para facilitar el esfuerzo de los costaleros del paso, uno de los más pesados.

Semana santa 2026: Hermandad de Jesús Triunfante ‘La Burrita’ / Rafa Arjones

La Samaritana estrena pozo en su paso por el Casco Antiguo

La Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria celebra el Domingo de Ramos en Alicante con un desfile lleno de color, alegría y participación del colegio Inmaculada Jesuitas. Este año presenta como novedad un nuevo pozo en el paso de Jesús en Samaria, símbolo de su encuentro con la samaritana.

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz / Rafa Arjones

El Cristo de las Penas estrena una nueva cruz

La Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica procesiona el Domingo de Ramos con gran solemnidad y devoción. Este año presenta dos novedades, el Cristo de las Penas estrena una nueva cruz y la Santa Mujer Verónica inicia la restauración de su histórica canastilla.

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica / Rafa Arjones

Un memorándum social para el Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol

La Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol abrirá las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos en Alicante, destacando un memorándum social que por primera vez desfilará en el interior de los pasos, resaltando la labor social que realiza la cofradía durante todo el año.

Semana Santa 2026: Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol / Jose Navarro

La Dolorosa estrena restauración tras un sufrido regreso de 2025

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa se prepara para su procesión de Domingo de Ramos con importantes novedades. La Virgen Dolorosa, restaurada tras los daños sufridos el año pasado, procesionará sobre un trono modificado para evitar percances. Además, el Cristo estrena una nueva corona de espinas

Semana Santa 2026: Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa / Jose Navarro

El Gran Poder abraza su fe en un solemne recorrido por San Antón

La Hermandad del Gran Poder y la Esperanza Coronada recorrerá el Domingo de Ramos las calles de San Antón en una procesión marcada por la espiritualidad. La hermandad invita a vivir su procesión, con momentos destacados como la salida desde la parroquia de la Misericordia y la estación de penitencia en la Concatedral de San Nicolás.

Semana Santa 2026: Real, Muy Ilustre, Santa y Sacramental Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada / Pilar Cortés

El Flagelado cierra el Domingo de Ramos al ritmo de una nueva banda

La Hermandad de Jesús Atado a la Columna cerrará el Domingo de Ramos con varias novedades. El Flagelado estrenará acompañamiento de la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra y el recorrido cambiará en su salida de San Blas por las obras de la calle Condes de Soto Ameno aunque mantendrán las paradas en María Auxiliadora y el convento de Capuchinas antes de entrar en Carrera Oficial.

Semana Santa 2026: Penitencial Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación / Jose Navarro

Lunes Santo

La Humildad y Paciencia estrena música y nuevas incorporaciones en su Lunes Santo

La Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas abrirá el Lunes Santo en Alicante con varias novedades. Estrena nuevas composiciones musicales para la Virgen, un cortejo completo de acólitos y un libro de reglas en terciopelo. Además, la hermandad, con su junta renovada, incorpora oficialmente al colegio CEU Jesús María.

Semana Santa 2026: Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas / Pilar Cortés

"El Morenet" celebra tres décadas de devoción en el Raval Roig

La cofradía del Cristo "El Morenet", patrón de los hombres del mar, celebra esta Semana Santa el 30 aniversario de su fundación con su tradicional procesión desde la Ermita de la Virgen del Socorro. Destacan la espectacular salida por las escaleras del templo y el paso por la pasarela del Paseo de Gómiz antes de regresar al barrio del Raval Roig.

Semana Santa 2026: Cofradía del Cristo "El Morenet" de los Hombres del Mar / Jose Navarro

Aniversario de perlas para el Prendimiento

La Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo celebra su 30 aniversario en Alicante, con su salida desde el MARQ y un recorrido que incluye la Parroquia de la Misericordia y la plaza del Ayuntamiento. Los pasos del Lavatorio, Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo marcan momentos de recogimiento.

Semana Santa 2026: Hermandad del Prendimiento y Ntra Señora del Consuelo / Rafa Arjones

Un baño de pétalos para la Virgen del Amor y Buen Consejo

La Hermandad Agustiniana de Nuestro Padre Jesús Despojado celebra el 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y Buen Consejo, con varias novedades, como una nueva saya donada por un hermano, un puñal y jarras para el paso. Destacan la petalá dedicada a la Virgen y el emotivo encuentro final.

Semana Santa 2026: Hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y Nuestra Madre del Amor y del Buen Consejo / Pilar Cortés

Martes Santo

Un cirio para la Amargura en recuerdo a las víctimas de Adamuz

La Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura procesionará el Martes Santo en Alicante con importantes novedades. Culmina la talla de los casetones del paso y estrena cirios votivos, uno en memoria de las víctimas de Adamuz. Destacan su amplio cortejo, la doble revirá junto al Mercado Central y su solemne recorrido.

Semana Santa 2026: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura / Rafa Arjones

Stabat Mater, juventud y tradición local desde Nuestra Señora de Gracia

La Hermandad Penitencial Stabat Mater procesionará el Martes Santo en Alicante manteniendo su esencia tradicional. Con fuerte presencia de jóvenes vinculados al colegio Hermanos Maristas, la cofradía destaca por el rigor de su cortejo. Sobresalen los complejos giros del paso y el emotivo encuentro final en la plaza del Ayuntamiento.

Semana Santa 2026: Hermandad Penitencial Stabat Mater / Pilar Cortés

Una nueva saya bordada para la Virgen de los Dolores Coronada

La Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada procesionará el Martes Santo en Alicante con novedades centradas en el cortejo y el estreno de una nueva saya bordada. Destacan la salida de rodillas desde Santa María, la cangrejá en Villavieja y la interpretación de nuevas marchas en la Carrera Oficial.

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma de Alicante / Rafa Arjones

Nuestro Padre Jesús recupera su recorrido tradicional

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús procesionará el Martes Santo recuperando su recorrido tradicional por la avenida de la Constitución. En crecimiento constante, destaca la incorporación de numerosos niños y jóvenes. Sobresalen la subida por la calle Labradores, el encuentro final y el carácter familiar.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante / Rafa Arjones

Miércoles Santo

El Divino Amor engrandece la Semana Santa alicantina

La Cofradía del Cristo del Divino Amor incorpora en 2026 las imágenes de Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre, ampliando su cortejo procesional. Desde el convento de las Monjas Agustinas, el Miércoles Santo ofrecerá una catequesis completa que une tradición y novedad, destacando la salida, el Casco Antiguo y el canto de saetas.

Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor y Nuestra Señora de la Soledad "La Marinera" / Rafa Arjones

Santa Cruz: "El Gitano" brilla bajo una nueva cruz

La Hermandad Penitencial de Santa Cruz renueva en 2026 la cruz del Cristo "El Gitano" y estrena faldillas en dos tronos. Su procesión del Miércoles Santo, marcada por la compleja orografía del barrio, combina tradición y emoción con cuatro pasos, música destacada y un fuerte arraigo que convierte la jornada en identidad alicantina.

Hermandad Penitencial de Santa Cruz de Alicante / Rafa Arjones / Jose Navarro

Jueves Santo

Baño de acuarelas para el Libro de Reglas de la Santa Redención

La Hermandad de la Santa Redención incorpora en 2026 acuarelas al Libro de Reglas y cirios en memoria de víctimas de Adamuz. Su procesión del Jueves Santo destaca por la compleja salida y el encuentro con el Cristo de la Paz, combinando tradición, emoción y nuevos proyectos patrimoniales.

Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención y María Santísima del Mayor Dolor de Alicante / Rafa Arjones

El Cristo de los Jóvenes estrena un canto a la esperanza

La Hermandad de la Santa Cena estrena en 2026 la marcha "Santísimo Cristo Esperanza de los Jóvenes" y refuerza el encuentro final en la Rambla tras suprimir definitivamente la Pasión de los Versos ante la Diputación. Su procesión del Jueves Santo mantiene su espectacular salida y consolida un recorrido que combina juventud y renovación.

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante / Jose Navarro

El Cristo de la Paz renueva su recorrido entre marchas recuperadas

La Cofradía de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz introduce novedades en su recorrido y acompañamiento musical. Destacan la nueva banda para el Cristo, la recuperación de marchas históricas y el paso final por la calle Mayor. Sobresalen encuentros clave como el de María Santísima del Mayor Dolor y el emotivo final en el Ayuntamiento.

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Santísimo Cristo de la Paz de Alicante / Jose Navarro

Nuevo traje para la Virgen en el aniversario del Cristo del Perdón

La Hermandad del Perdón celebra su setenta aniversario con la tradicional procesión "de los sacos" desde la Concatedral de San Nicolás. Dos tronos, el Cristo del Perdón y la Virgen María Medianera de Todas las Gracias, avanzarán en recogimiento, acompañados de tambores, rezos y antorchas, destacando este año por el estreno del nuevo traje de la Virgen.

Rafa Arjones

La Buena Muerte, el silencio más sobrecogedor con la vista en el centenario

La Procesión del Silencio partirá el Jueves Santo desde la concatedral de San Nicolás con su característico recogimiento. La Hermandad de la Buena Muerte ultima mejoras en la iluminación de sus tronos y se prepara para iniciar su centenario fundacional manteniendo una de las manifestaciones más sobrecogedoras.

Rafa Arjones

Viernes Santo

Una Sentencia a plena luz del día

La Cofradía de la Sentencia de Jesús de Alicante inicia su procesión la mañana del Viernes Santo desde la calle Haroldo Parres, con la lectura pública de la sentencia de Jesús. El recorrido continúa hacia la parroquia de la Misericordia y la Carrera Oficial, repitiendo la lectura. Fundada en 2002, la cofradía revive una tradición del siglo XIX con luz, solemnidad y fuerza narrativa.

Rafa Arjones

Mater Desolata crece con una nueva cartela para su Cristo

La Hermandad Penitencial Mater Desolata abre la Procesión del Santo Entierro desde la parroquia de San José, transmitiendo recogimiento. Este 2026 estrena una nueva cartela, reforzando tradición, arte y arraigo.

Rafa Arjones

La Soledad se engrandece bajo el honor de la Gran Cruz de Oro

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María cierra la Procesión del Santo Entierro en Alicante, recorriendo la ciudad con solemnidad y recogimiento. La Virgen, custodiada por cofades, damas de mantilla y autoridades, combina tradición y emoción. Este año recibe la "Gran Cruz de Oro", reforzando su legado.

El Santo Sepulcro vuelve a levitar sobre Constitución

Jose Navarro

La Hermandad del Santo Sepulcro de Alicante forma parte de la Procesión del Santo Entierro con su Cristo Yacente, combinando tradición y novedades como un chasis renovado que le permitirá "levitar" y un recorrido recuperado por la avenida de la Constitución. Fundada en 1943, mantiene emoción, solemnidad y arraigo en Alicante.