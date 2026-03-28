La segunda promoción del Máster de la Abogacía y Procura de la UA se gradúa
El acto, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, otorgó el diploma a un total de 72 estudiantes
El Paraninfo de la Facultad de Derecho acogió este viernes el acto de graduación de la segunda promoción del Máster conjunto en Abogacía y Procura y en el que recibieron su diploma un total de 72 estudiantes. Con este título, quedan acreditados para el ejercicio de su profesión. Cada grupo en su especialidad, aunque ambos han compartido aula y temario.
En el solemne acto de graduación estuvo presente la decana de los Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes, Juan José Martinez Albert, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, Belén Rizo Gómez, el decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, Jaume Ferrer Lloret, Virtudes Ochoa Monzó, coordinadora master Abogacia y Procura y José Soler Vilar, coordinador de estudios.
Entre los asistentes, representantes de la Abogacía del Estado, integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón Hernández, así como profesorado del máster de Abogacia y Procura.
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