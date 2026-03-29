Así es Benidorm, la Nueva York de Alicante que conquista a turistas de todo el mundo

Benidorm, conocida como la Nueva York de Alicante, sigue consolidándose como uno de los grandes referentes turísticos del país. El youtuber Aloy Zemog, centrado en mostrar experiencias reales en Europa, ha recorrido sus calles y playas, destacando su mezcla única de rascacielos, turismo internacional y actividad constante durante todo el año.

Mientras en muchas ciudades españolas predominan edificios bajos, aquí los rascacielos forman parte del día a día. Esta característica permite alojar a miles de visitantes a pocos metros del Mediterráneo.

Durante su visita, Zemog subraya este contraste: “no es normal ver tantos edificios grandes en España, pero aquí es completamente normal”. Esa imagen urbana, junto al azul del mar, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Benidorm.

El turismo como motor principal

Hablar de Benidorm es también hablar de turismo. La ciudad recibe visitantes de todo el mundo en distintas épocas del año. En especial, turistas británicos que han convertido algunas zonas en espacios donde el inglés es el idioma predominante.

La Fancy Dress Party vuelve un año más a Benidorm en su versión más salvaje / Rafa Arjones

El youtuber señala que muchos negocios están pensados para este público internacional. Restaurantes con cartas en varios idiomas, comercios adaptados y una amplia oferta de ocio muestran cómo el turismo sostiene gran parte de la economía local.

Playas, clima y ambiente constante

Uno de los grandes atractivos de la ciudad son sus playas. Divididas por el Balcón del Mediterráneo, ofrecen aguas limpias y temperaturas agradables incluso fuera del verano.

En su recorrido, Zemog destaca el calor y la gran afluencia de gente incluso en otoño. Esto confirma que Benidorm mantiene actividad turística prácticamente todo el año. En los meses de verano, la población se multiplica y las playas se llenan por completo.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

Ocio sin descanso

Otro de los puntos fuertes de Benidorm es su oferta de ocio. Durante el día, turistas disfrutan de la playa, tiendas y paseos marítimos. Por la tarde y noche, la ciudad cambia de ritmo con bares, discotecas y todo tipo de actividades.

Benidorm tiene un amplio abanico de planes disponibles, desde opciones familiares hasta propuestas más enfocadas al entretenimiento nocturno. Esta variedad es clave para entender el éxito de la Nueva York de Alicante.

El Balcón del Mediterráneo, icono de la ciudad

Uno de los lugares más representativos es el Balcón del Mediterráneo. Desde este punto se pueden observar las dos playas principales y el perfil de rascacielos que caracteriza a la ciudad. Es, además, uno de los espacios más visitados por quienes buscan fotografías y vistas panorámicas.