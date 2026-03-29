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"La burrita" inaugura la Semana Santa de Alicante marcada por el viento y la emoción

La procesión del Domingo de Ramos culmina en el Ayuntamiento tras cumplir con la venia en la Rambla

Así ha sido la procesión de "La Burrita" en Alicante

Así ha sido la procesión de "La Burrita" en Alicante

Jose Navarro

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Semana Santa de Alicante ha dado comienzo este Domingo de Ramos con la salida de la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, conocida popularmente como "La burrita", que ha sido la primera en procesionar por las calles de la ciudad.

El paso ha iniciado su recorrido desde la Diputación Provincial tras la tradicional bendición de palmas y ramos de olivo celebrada frente a su puerta principal, en uno de los actos más representativos de esta jornada. La imagen, que representa la entrada de Jesús en Jerusalén, corresponde a un grupo escultórico realizado en 1945 por el imaginero José Seiquer Zanón.

Desde primeras horas, el viento ha condicionado el desarrollo de la jornada, con rachas de hasta 54 kilómetros por hora que han provocado una sensación térmica de unos 8 grados, pese a que los termómetros superaban los 14 grados al mediodía. Esta situación ha generado incomodidad tanto entre los cofrades como entre el público asistente, aunque no ha impedido el seguimiento de la procesión.

La procesión de "La Burrita" en Alicante, en imágenes

La procesión de "La Burrita" en Alicante, en imágenes

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La procesión de "La Burrita" en Alicante, en imágenes /

Como es tradición, los niños han tenido un papel destacado acompañando el cortejo con palmas y ramas de olivo, recordando el origen de la hermandad en el antiguo Hogar Provincial, donde surgió la iniciativa de organizar una procesión con la participación de menores acogidos en el centro. Este espíritu continúa presente en la actualidad, también reflejado en la implicación de los costaleros. La imagen iba escolatada por las candidatas a Bellea del Foc, tanto adultas infantiles, acompañadas de la máxima representate infantil de las Hogueras,Valentina Tárraga y el presidente de la Federació, David Olivares . Así como también detrás del paso estaban la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, así como la portavoz de Vox, Carmen Robledillo y la portavoz del PSOE, Ana Barceló.

Cambio en el itinerario

El recorrido ha presentado este año una modificación con el objetivo de facilitar el trabajo de los costaleros y costaleras, ya que se trata de uno de los pasos más pesados de la Semana Santa alicantina. La procesión ha transitado por la avenida de Alfonso X el Sabio y la avenida de la Constitución hasta llegar a la Rambla de Méndez Núñez, donde ha tenido lugar uno de los momentos más significativos: la petición de la venia, que se ha producido pasadas las 13:15 horas, más tarde de lo previsto.

Acompañada por la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Yecla y la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza, la comitiva ha continuado su itinerario hasta la Explanada, en un ambiente que ha ido ganando público conforme el viento daba una tregua.

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La procesión ha finalizado cerca de las 14 horas en la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha interpretado el himno de España como cierre solemne. Como broche final, los costaleros se han fundido en abrazos, reflejando la emoción y el esfuerzo compartido tras completar el recorrido.

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