Más pleitos en la provincia de Alicante por custodia de hijos en parejas de hecho que en matrimonios

Los pleitos relacionados con la custodia de los hijos en parejas de hecho superan ya a los de matrimonios en la provincia de Alicante. Así lo refleja la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actividad de los juzgados de Familia en toda España. De acuerdo con estos datos, los juzgados de Alicante tramitaron 1.829 procedimientos sobre hijos de parejas no casadas, frente a 1.453 de matrimonios. Unos datos que reflejan el cambio en el modelo familiar y el peso creciente de las uniones no matrimoniales.

«Cada vez hay menos bodas, por lo que es normal que cuando una pareja de hecho se rompe haya problemas con el reparto de los hijos. En el caso de los matrimonios si hay acuerdo es normal que se llegue a un acuerdo para la custodia compartida», explicó a este diario la abogada experta en Familia Gracia Carrión y miembro de la junta de gobierno del Icali de Alicante. La última estadística del INE reflejaba una caída del 6 por ciento de los matrimonios en Alicante.

Al analizar la naturaleza de estos procesos, se observa una dinámica curiosa. En el caso de las parejas de hecho, existe un equilibrio relativo entre el acuerdo y el enfrentamiento: se registraron 879 procedimientos con acuerdo frente a 950 no consensuados. Sin embargo, en el ámbito matrimonial, el conflicto parece estar más enquistado. Las modificaciones de medidas de mutuo acuerdo se quedaron en 509 casos, mientras que las de carácter contencioso (sin acuerdo) se dispararon hasta las 944. Esto sugiere que, una vez que un matrimonio decide volver al juzgado para cambiar sus medidas, lo hace mayoritariamente por una vía de confrontación.

Divorcios

En cambio, la estadística de separaciones y rupturas matrimoniales del año pasado presentan una bajada en el número total de separaciones, pero un descenso muy acusado de los divorcios conflictivos. Mientras que en conjunto, las rupturas experimentaron un descenso de un ocho por ciento en la provincia de Alicante, las que llegaron al juzgado por la vía de la confrontación se desplomaron en un 25 por ciento.

En la provincia de Alicante, la cifra total de procedimientos impulsados el pasado año alcanzó 3.581 frente a las 4.140 de 2024. De ellos, 2.236 se corresponden con demandas de divorcio consensuado, 1.247 con divorcios litigiosos, 87 fueron por separaciones consensuadas, otras 14 con no consensuadas y siete con nulidades. El descenso más espectacular es el de los divorcios sin acuerdo que pasaron de 1.655 a 1.247. Mientras que los divorcios de mutuo acuerdo se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior.

Para Carrión detrás de este descenso están los efectos de la llamada Ley de Eficiencia, que obliga a las partes desde abril del año pasado a tratar de negociar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Son los llamadas Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos (MASC). No acreditar ante el juzgado que no se han agotado todas las vías para llegar a un acuerdo implica que la demanda puede ser inadmitida para obligar a las partes a seguir negociando. La entrada en vigor de este requisito provocó una avalancha de demandas en los juzgados de la provincia que pretendía evitar que se les aplicara la nueva legislación.

Un juez de la provincia de Cáceres ha llevado al Constitucional este requisito en los pleitos de custodia al considerar que los menores quedan en un limbo legal mientras el juzgado obliga a los padres a negociar un acuerdo. Los abogados especializados en Familia están a la espera de lo que pueda decir el tribunal de garantías sobre este requisito.

Reparto por zonas

Por territorios, las zonas que mayor número de litigios de Familia registraron durante 2025 fueron Alicante y Elche, con 1.676 y 1.207, respectivamente. En el resto de partidos, el reparto fue de 259 en Alcoy; 380 en Benidorm; 576 en Dénia; 334 en Elda; 301 en Ibi; 284 en Novelda; 700 en Orihuela; 355 en San Vicent del Raspeig; 446 en Torrevieja; 196 en La Vila Joiosa; y 179 en Villena.

Los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron durante el pasado año un total de 10.561 demandas de disolución matrimonial, un 8,8% menos que las 11.581 registradas en 2024, lo que sitúa a nuestra autonomía, con 195, como la tercera con mayor cifra de este tipo de procedimientos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Baleares (207,7) y Canarias (205,2).