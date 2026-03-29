Procesiones de Domingo de Ramos en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy

Comienza la Semana Santa de Alicante 2026 con la celebración hoy del Domingo de Ramos. Aquí te contamos las siete procesiones que podrás ver hoy en la ciudad, sus novedades de este año, el horario y el recorrido que harán.

La Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, "La Burrita"

La Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, popularmente conocida como "La Burrita", abrirá el Domingo de Ramos en Alicante con su tradicional procesión desde la Diputación. Como novedad en 2026, el recorrido se acorta y elimina el trabajo de bajada por la Rambla antes de pedir la venia en la Rambla, como es habitual para facilitar el tramo a los costaleros.

Salida: Diputación de Alicante, 11.30 horas

Recorrido: Diputación de Alicante, Luceros, Alfonso El Sabio, Constitución, Duque Zaragoza, Venia (12.50 horas), Rambla, Rambla, Explanada, Plaza del Mar, Pórtico, Ayuntamiento (14.30 horas)

Puntos recomendados: Bendición de las palmas en la Diputación, paso por Luceros y transcurrir de la procesión por la Explanada

Imágenes titulares:

Jesús Triunfante, obra de José Seiquer Zanón (1945)

Grupo Escultórico de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, obra de José Seiquer Zanón (1945)

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz / Rafa Arjones

Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaría, Santa Oración en el Huerto y Stma. Virgen de la Paz

La Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria celebra el Domingo de Ramos en Alicante con un desfile lleno de color, alegría y participación del colegio Inmaculada Jesuitas. Este año presenta como novedad habrá un nuevo pozo en el paso de Jesús en Samaria, símbolo de su encuentro con la samaritana, ya que la pieza original se encontraba deteriorada por el paso del tiempo.

Salida: Basílica de Santa María, 11.30 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Mayor, Muñoz, Abad Penalva, Labradores, San Cristóbal, Mestre Martínez, Venia (13.20 horas), Rambla, Mayor, Mayor, Villavieja y Plaza de Santa María (14.30 horas)

Puntos recomendados: Salida de la Basílica de Santa María , transcurrir por la Plaza Abad Penalva y encuentro en la Plaza de Santa María

Imágenes titulares:

Jesús en Samaria , anónimo (s XVIII)

Samaritana, obra de los Hermanos Blanco (1955 )

Santa Oración en el Huerto, obra del autor Castillo Lastrucci (1955)

Virgen de la Paz, obra de Juan Ferrández Guitaví (1861)

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica / Rafa Arjones

Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica

La Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica presenta este años dos novedades: el Cristo de las Penas estrena una nueva cruz y la Santa Mujer Verónica inicia la restauración de su histórica canastilla.

Salida: Basílica de Santa María, 12.15 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Mayor, Muñoz, Labradores, M Martínez, Rambla, Rambla (13.15 horas), Rambla, Mayor, Villavieja y Plaza de Santa María (14.45 horas)

Puntos recomendados: Salida de la Basílica de Santa María, revirá entre las calles Mayor y Muñoz y la entrada en la Plaza de Santa María.

Imágenes titulares:

Stmo. Cristo de las Penas, obra de Castillo Lastrucci (1948)

Grupo Escultórico. Misterio Cristo de las Penas, obra de Castillo Lastrucci (1948-1949)

Santa Mujer Verónica, obra de Castillo Lastrucci (1946)

Semana Santa 2026: Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol / Jose Navarro

Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol

La Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol abrirá las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos en Alicante, destacando un memorándum social que por primera vez desfilará en el interior de los pasos, resaltando la labor social, cultural y pastoral que realiza la cofradía durante todo el año a favor de los colectivos más vulnerables de la ciudad.

Salida: Basílica de Santa María, 18.00 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Villavieja, Plaza Stma Faz, Mayor, Abad Penalva, San Cristóbal, Rambla, Venia (19.55 horas), Mayor, Plaza Stma Faz, Villavieja y Plaza de Santa María (21.00 horas)

Puntos recomendados: Salida procesional desde la Basílica de Santa María, el tránsito de la procesión por las calles de Villavieja, Santísima Faz, Mayor y Labradores y su paso por Carrera Oficial

Imágenes titulares:

San Pedro Apóstol, obra de José Antonio Hernández Navarro (1997)

Santísimo Cristo de las Almas, obra de Bautista Vera Morelló (1735)

Semana Santa 2026: Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa / Jose Navarro

Cofradía del Stmo. Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa se prepara para su procesión de Domingo de Ramos con importantes novedades. La Virgen Dolorosa, restaurada tras los daños sufridos el año pasado, procesionará sobre un trono modificado para que no sea tan alto evitar percances. Además, este año bajará a Alicante desde Vrillfranqueza con una plataforma más baja y desmontable. Por último, el Cristo estrena una nueva corona de espinas.

Salida: Convento RRMM Capuchinas, 19.00 horas

Recorrido: Convento RRMM Capuchinas, Cándida, Susana Llaneras, Alfonso El Sabio, Constitución, Venia (20.25 horas), Rambla, Rambla, Mayor, Abad Penalva, Concatedral, Labradores, San Cristóbal, Primo de Rivera, San Vicente (22.30 horas)

Puntos recomendados: Salida del Convento de las Capuchinas, paso por la avenida de la Constitución, subida por la calle Labradores y encuentro en la plaza de San Cristóbal

Imágenes titulares

Santísimo Cristo del Hallazgo, anónimo (s. XVI)

Virgen Dolorosa, anónimo (1803)

Semana Santa 2026: Real, Muy Ilustre, Santa y Sacramental Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada / Pilar Cortés

Real, Muy Ilustre, Santa y Sacramental Hdad. de la Misericordia, NPJ del Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada

La Hermandad del Gran Poder y la Esperanza Coronada recorrerá el Domingo de Ramos las calles de San Antón en una procesión marcada por la espiritualidad. La hermandad invita a vivir su procesión, con momentos destacados como la salida desde la parroquia de la Misericordia y la estación de penitencia en la Concatedral de San Nicolás

Salida: Parroquia de la Misericordia, 18.50 horas

Recorrido: Parroquia de la Misericordia, Cuesta Fábrica, P. Misericordia, Trafalgar, Trafalgar, Concepción, Calderón, López Torregrosa, Venia (20.55 horas), Rambla, Rambla, Rambla, Miguel Soler, Concatedral, Labradores, San Cristóbal, Concepción, Díaz Moreu, Entrada (23.15 horas)

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NP. Jesús del Gran Poder (1942), obra de Castillo Lastrucci

Nuestra Señora de la Esperanza (1942), obra de Castillo Lastrucci

Puntos recomendados: Salida y recogida de la procesión en la Parroquia de la Misericordia, revira en la calle Trafalgar con Gallo y revirá en la calle Muñoz con Miguel Soler

Semana Santa 2026: Penitencial Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación / Jose Navarro

Penitencial Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación

La Hermandad de Jesús Atado a la Columna cerrará el Domingo de Ramos con varias novedades. El Flagelado estrenará acompañamiento de la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra y el recorrido cambiará en su salida de San Blas por las obras de la calle Condes de Soto Ameno aunque mantendrán las paradas en María Auxiliadora y el convento de Capuchinas antes de entrar en Carrera Oficial

Salida: Parroquia de San Blas, 18.00 horas

Recorrido: Parroquia de San Blas, Soto Ameno, Soto Ameno, Sta. Felicitas, P. Gisbert, Tucumán, Tucumán, General Marvá, Quintana, Pablo Iglesias, Alfonso El Sabio, Navas, Teatro, Duque Zaragoza, Venia (21.35 horas), Rambla, Mayor, Muñoz, Abad Penalva, Concatedral, Abad Penalva (23.00 horas)

Puntos recomendados: Salida desde la calle Jaén, encuentro en María Auxiliadora y en las Capuchinas y encuentro de los tronos de la hermandad en la plaza Abad Penalva

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