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Semana Santa de Alicante en directo: “La Burrita” abre el Domingo de Ramos con viento y frío molesto
Consulta el recorrido que realiza la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, "La Burrita"
Sara Rodríguez
Una estampa tradicional para "La Burrita"
Y es que cada Domingo de Ramos, los niños de Alicante acompañan el cortejo portando palmas y ramas de olivo, recordando el origen de la hermandad.
Una tradición que nació en el antiguo Hogar Provincial, donde surgió la iniciativa de organizar una procesión en la que participaran los menores acogidos en el centro. Hoy, ese espíritu sigue muy presente, con una participación destacada también en el trabajo de los costaleros, reflejando cómo la hermandad ha sabido evolucionar sin perder sus raíces.
Sara Rodríguez
El viento hace presencia en este Domingo de Ramos en Alicante
El viento constante está siendo el gran protagonista del Domingo de Ramos, generando una sensación de frío incómoda tanto para los cofrades como para el público que sigue las procesiones en las calles. Las rachas de viento de hasta 54km/h en la ciudad hacen que la sensación térmica sea de 8 grados, cuando pasadas las 12 del mediodía el termómetro marca los 13 grados.
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