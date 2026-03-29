Semana Santa de Alicante en directo: “La Burrita” abre el Domingo de Ramos con viento y frío molesto

Una estampa tradicional para "La Burrita"

Y es que cada Domingo de Ramos, los niños de Alicante acompañan el cortejo portando palmas y ramas de olivo, recordando el origen de la hermandad.

Una tradición que nació en el antiguo Hogar Provincial, donde surgió la iniciativa de organizar una procesión en la que participaran los menores acogidos en el centro. Hoy, ese espíritu sigue muy presente, con una participación destacada también en el trabajo de los costaleros, reflejando cómo la hermandad ha sabido evolucionar sin perder sus raíces.