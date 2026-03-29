La Semana Santa trastoca nueve líneas de autobús en Alicante: rutas afectadas y nuevos recorridos hasta el 3 de abril

La Semana Santa en Alicante comienza a vibra ester Domingo de Ramos con la salida de siete procesiones por las calles de la ciudad. La instalación de palcos y tribunas en la Rambla, paso casi obligado de la mayoría de procesiones, ha obligado desde la semana pasada a modificar los recorridos de un gran número de líneas de autobús que tienen parada en esta céntrica avenida.

Vectalia ha informado que desde el 23 de marzo y hasta el 3 de abril las líneas afectadas serán las siguientes:

05: Rambla - San Agustín

Rambla - San Agustín 10: Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa)

Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa) 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II 13: Rambla - Villafranqueza

Rambla - Villafranqueza 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello

Alicante - Playa San Juan - El Campello 22: Av. Óscar Esplá - Playa San Juan

Av. Óscar Esplá - Playa San Juan 22N: Puerta Del Mar - Playa San Juan

Puerta Del Mar - Playa San Juan 2: La Florida - Sagrada Familia

La Florida - Sagrada Familia 8: Rambla - Virgen Del Remedio

Las líneas de autobús de Alicante que cambian por la Semana Santa / Vectalia

En el plano de Vectalia se adjuntan las cabeceras y paradas provisionales, así como las paradas habituales y las que quedan suspendidas.

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