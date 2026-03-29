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La Semana Santa trastoca nueve líneas de autobús en Alicante: rutas afectadas y nuevos recorridos hasta el 3 de abril

La instalación de pacos y tribunas en la Rambla obliga a cambiar el paso de hasta 9

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante / Jose Navarro

O. Casado

O. Casado

La Semana Santa en Alicante comienza a vibra ester Domingo de Ramos con la salida de siete procesiones por las calles de la ciudad. La instalación de palcos y tribunas en la Rambla, paso casi obligado de la mayoría de procesiones, ha obligado desde la semana pasada a modificar los recorridos de un gran número de líneas de autobús que tienen parada en esta céntrica avenida.

Vectalia ha informado que desde el 23 de marzo y hasta el 3 de abril las líneas afectadas serán las siguientes:

  • 05: Rambla - San Agustín
  • 10: Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa)
  • 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II
  • 13: Rambla - Villafranqueza
  • 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello
  • 22: Av. Óscar Esplá - Playa San Juan
  • 22N: Puerta Del Mar - Playa San Juan
  • 2: La Florida - Sagrada Familia
  • 8: Rambla - Virgen Del Remedio
Las líneas de autobús de Alicante que cambian por la Semana Santa

Las líneas de autobús de Alicante que cambian por la Semana Santa / Vectalia

En el plano de Vectalia se adjuntan las cabeceras y paradas provisionales, así como las paradas habituales y las que quedan suspendidas.

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Igualmente, este año el Ayuntamiento de Alicante ha ampliado el servicio de autobuses nocturnos. Aquí tienes toda la información.

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