El tiempo en Alicante: las alertas amarillas por fuertes rachas de viento marcan el paso del Domingo de Ramos

La primavera ya ha llegado pero la inestabilidad sigue siendo la protagonista de esta primera semana de la nueva estación. El tiempo para este domingo, 29 de marzo, en la provincia de Alicante dejará una jornada marcada sobre todo por el viento y por unas temperaturas contenidas. La previsión de Aemet apunta además a avisos amarillos por rachas de hasta 70 km/h en el interior de Alicante durante buena parte del día y en el litoral norte hasta la medianoche, en un domingo con más sensación de fresco que ambiente primaveral. Por otro lado, el litoral del territorio alicantino también se encontrará en alerta amarilla por peligro bajo de fenómenos costeros por vientos del norte y noroeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta 4 metros.

El tiempo en Alicante

La capital arranca el día con ambiente soleado, pero con viento, lo que rebajará la sensación térmica especialmente en las zonas más expuestas del litoral. La previsión deja una mínima de 7 grados y una máxima de 16, así que, aunque el sol acompañe, no será un domingo especialmente cálido.

El tiempo en Elche

En Elche se espera una jornada también estable y con ratos de sol, aunque el viento de la mañana y la brisa posterior evitarán que el ascenso térmico se note demasiado. Los termómetros se moverán entre los 6 y los 16 grados, con un ambiente más fresco a primera hora y al caer la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm será uno de los puntos donde más se note el viento. El día se presenta principalmente soleado, pero más fresco, con una máxima de 13 grados y una mínima de 7. En la capital turística el domingo invita más a pasear con chaqueta que a pensar en playa.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda tendrá una mañana ventosa y una tarde con algo más de tregua, aunque sin perder del todo la sensación de fresco. La previsión marca 3 grados de mínima y 15 de máxima, con aviso amarillo por viento en el interior de la provincia durante la jornada.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja el día será parcialmente soleado, pero también ventoso. El termómetro oscilará entre los 8 y los 16 grados, con un ambiente algo más desapacible en el paseo marítimo por efecto del aire.

El tiempo en Orihuela

Orihuela estará entre los municipios con registros más suaves del sur de la provincia, aunque sin llegar a hablar de calor. La previsión deja una mínima de 4 grados y una máxima de 17, con viento en la mañana y brisa por la tarde.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy sí se notará con claridad el contraste térmico propio del interior. La ciudad tendrá una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 13, en una jornada con sol y nubes, pero con mucho viento, sobre todo en la primera mitad del día. También aquí está activo el aviso amarillo por rachas fuertes.

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El tiempo en Dénia

En Dénia el domingo será más incómodo de lo que pueden sugerir los 17 grados de máxima. La previsión habla de intervalos de sol, posibilidad de algún chubasco matinal y bastante viento, con una mínima de 11 grados. En el litoral norte de Alicante se mantiene además el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h hasta la medianoche.