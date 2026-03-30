Científicos de Alicante descubren la magia de la nanotecnología a más de 150 niños de Primaria

La nanotecnología, una de las disciplinas de la ciencia que está revolucionando la medicina y la tecnología, ha llegado a las aulas alicantinas. Y lo ha hecho de la mano de científicos de la Universidad de Alicante (UA) que han descubierto a más de 150 niños de 11 y 12 años la magia de un universo de escala diminuta para resolver problemas, como el cáncer o la contaminación.

A través del proyecto nacional "El legado de Nanoinventum", los investigadores han llegado a escolares de sexto de Primaria del colegio La Almadraba (Alicante) y Manuel Antón (Mutxamel), los primeros de la Comunidad Valenciana en implementar esta prestigiosa iniciativa de divulgación científica que busca despertar vocaciones.

"Han creado grupos mixtos de cuatro o cinco alumnos y cada uno ha tenido un rol, desde ingenieros a comunicadores, para implementar materiales y herramientas sobre nanotecnología y han diseñado maquetas 3D de un nanorobot para solucionar un reto global relacionado con la Agenda 2030", explica Raúl Berenguer, investigador del Instituto Universitario de Materiales de la UA, quien ha estado inmerso en este programa junto con Francisco J. Lloret Mateo, y los profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la UA, Copelia Mateo Guillén y Javier Fernández Molina.

Alumnos de sexto de Primaria han diseñado maquetas para construir nanorobots / Pilar Cortés

Los científicos han desarrollado ocho sesiones en cada centro educativo para formar, primero, a los profesores de Primaria en la nanotecnología y, después, para acercar la revolución que está suponiendo el uso de estos dispositivos tecnológicos diminutos. Como ejemplo, los especialistas han enseñado a los alumnos que los norobots tienen una gran utilidad para el tratamiento del cáncer o de los trombos. "Estos dispositivos, a través de una reacción química o de un motor magnético, tienen un sistema de reconocimiento molecular y se introducen en la sangre. Son una tendencia muy importante para la medicina", agrega Berenguer.

Este lunes, los trabajos fueron expuestos en el colegio La Almadraba y en los próximos días el colegio Manuel Antón también exhibirá los diseños de los alumnos.

Una maqueta del diseño de un nanorobot para tratar trombos, de alumnos del colegio La Almadraba / Pilar Cortés

Una revolución millonaria

En una sociedad en constante revolución científica, los investigadores de la UA han destacado que las nanociencias y la nanotecnología se proyectan como un motor de innovación con un potencial económico y social que podría ascender a miles de millones de euros en la próxima década. Sin embargo, han sido conscientes de que trasladar estos conceptos, tan abstractos y ligados a instrumentos sofisticados, al mundo educativo supone un reto importante. En este marco, este proyecto que aúna a centros de toda España integra contenidos de nanotecnología, sostenibilidad y creatividad, combinados con formación de docentes y experiencias prácticas con alumnado.