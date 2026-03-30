Colegios de Alicante arrastran deficiencias de mantenimiento desde inicio de curso

Las deficiencias de mantenimiento en las infraestructuras educativas de Alicante se le continúan amontonando al Ayuntamiento, algunas de ellas desde el inicio de curso, sin que ni las familias de los alumnos ni los propios centros educativos sepan cuándo llegarán las reparaciones, pese a que la nueva contrata de mantenimiento está en marcha desde febrero.

Junto a las espalderas donde deberían de hacer educación física comen cada día unos ochenta alumnos desde el mes de octubre. El comedor escolar del colegio Mora Puchol, del barrio de Babel, arrastra desde entonces humedades en las paredes y desconchados en los techos, que ha obligado a la dirección del centro educativo a improvisar un comedor en el gimnasio. Como consecuencia de ello, este espacio no puede ser utilizado para ninguna otra actividad.

Además de este problema, los profesores tienen que lidiar con persianas rotas en las aulas, que impiden subirlas o bajarlas, y cada vez hay más aseos fuera de servicio, según la asociación de padres y madres de alumnos (Ampa), desde donde se muestran perplejos ante la tardanza en darles una solución.

La cornisa del colegio Azorín, pendiente de reparar / INFORMACIÓN

El colegio Azorín lleva más de 100 días a la espera de que la cornisa del edificio de Primaria sea reparada, tal y como cuentan los familiares. El centro educativo continúa sufriendo la caída de cascotes en una zona que permanece vallada porque era utilizada por el alumnado durante los recreos y actividades escolares. Desde el equipo de gobierno garantizaron el pasado mes de enero que la zona está "protegida, perimetrada y debidamente acotada", y que se actuaría en los "próximos días" en el marco de reparación de los centros educativos, sin que hasta ahora se hayan producido los arreglos anunciados.

También tienen pendiente de reparación el vallado de hierro que rodea las instalaciones educativas se ha soltado y está parcialmente oxidado desde principios de año tras un temporal. El colectivo de familiares no deja de mostrar su intranquilidad por la falta de seguridad que implica el estado de la infraestructura y de urgir una reparación. Por fortuna, lo que sí que han comenzado han sido las obras de sujección de los anclajes de las tuberías de calefacción que provocaron que cayera un fragmento de techo del baño de las chicas.

El estado del vallado del colegio Santo Domingo, desde hace dos semanas / HECTOR FUENTES

Otro ejemplo de la inacción municipal se encuentra en el colegio Santo Domingo. En este caso, desde febrero tienen las vallas del centro educativo precintadas y sujetas con cintas de acero por riesgo de caída. Debido a los fuertes vientos, la verja de las instalaciones se venció y tuvo que ser reforzada de forma provisional para evitar que se viniera abajo, según los padres. A esto se suma que los niños de dos años no pueden hacer uso del patio, por la cercanía del cercado afectado, por lo que se han tenido que reubicar con el de los escolares de 3,4 y 5 años. Además, parte del vallado ha tenido que ser protegido con cinta americana, porque al desprenderse sufrió fisuras que pueden ser cortantes si los alumnos pasan la mano. En algunos extremos hay hasta cuerdas atadas a los árboles para tensar las vallas.

Sin respuestas

El Ayuntamiento ha anunciado que triplicará la inversión para mantener los colegios con un nuevo contrato que fue adjudicado el pasado 12 de febrero, tras las constante quejas que siguen produciéndose en los centros educativos por los múltiples desperfectos que hay sin atender.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno han declinado por ahora dar a INFORMACIÓN fechas sobre cuándo se intervendrá en, al menos, los tres colegios citados, ni tampoco la hoja de ruta que tienen para actuar en el resto de infraestructuras educativas que aguardan reparaciones. La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del contrato de mantenimiento de los bienes inmuebles municipales por 4,3 millones de euros dividido en tres lotes que estará en vigor hasta 2028 con posibilidad de prórroga.

El primero es para la reforma y mejora de los edificios de uso educativo en los que se incluyen los colegios de Infantil y Primaria, Especial y centros de Formación de Adultos para la empresa Constraula por 2.401.671 euros.