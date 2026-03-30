Compromís lleva al Congreso el atasco de la reforma de la Biblioteca Azorín de Alicante

Compromís ha llevado al Congreso el bloqueo administrativo de la reforma de la Biblioteca Azorín de Alicante con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que detalle en qué punto se encuentra el informe arqueológico que el propio Ministerio de Cultura señaló en diciembre como uno de los pasos necesarios para avanzar en la correspondiente licencia municipal. La iniciativa, registrada por la diputada Àgueda Micó, pone el foco en un trámite del que sigue sin conocerse públicamente ni su estado exacto ni el calendario previsto para su finalización.

Micó sostiene que la situación de la biblioteca “continúa generando preocupación” entre colectivos sociales y culturales y también entre la ciudadanía ante la falta de avances para desbloquear su situación administrativa. A partir de ahí, Compromís pregunta al Ejecutivo en qué estado se encuentra el encargo y la redacción del informe arqueológico relativo a la actuación prevista en el edificio, en qué fecha se formalizó ese encargo, qué plazos se manejan para concluirlo y si ya ha sido remitido al Ayuntamiento de Alicante. En caso contrario, reclama conocer cuándo prevé hacerlo el Gobierno.

La iniciativa parlamentaria se dirige así al Ministerio de Cultura, al que Compromís sitúa como una de las partes implicadas en el proceso. El escrito recuerda expresamente que, según trasladó el propio ministerio en diciembre del pasado año, ese informe era uno de los elementos clave para facilitar la concesión de la licencia municipal necesaria para avanzar en la actuación prevista sobre la biblioteca. La formación valencianista quiere saber además qué actuaciones se han desarrollado desde entonces para dar cumplimiento a ese compromiso y si el Ejecutivo contempla alguna medida para agilizar el trámite.

La diputada enmarca la ofensiva parlamentaria en la falta de noticias sobre el proyecto. “Nuestros compañeros de Compromís en Alicante llevan mucho tiempo preocupándose por la actuación que se tiene que hacer ya en la Biblioteca Azorín. No hay avances y continúa una preocupación generalizada”, señala la diputada. En esa misma línea, añade que el objetivo de las preguntas es conocer “en qué estado se encuentra el encargo y la redacción del informe arqueológico” y cuándo se remitirá al Ayuntamiento para “desbloquear las obras”.

No hay avances y continúa una preocupación generalizada por la Biblioteca Azorín Àgueda Micó — Diputada en el Congreso de Compromís

El movimiento de Compromís se produce en un momento en el que la Biblioteca Azorín ha empezado a recuperar parte de su actividad ordinaria, aunque persisten problemas de fondo y sigue sin despejarse el horizonte de la rehabilitación del edificio. La Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín constató en su última asamblea una mejora parcial tras los meses de incidencias vividos en el centro, marcado recientemente por el cierre en horario de tarde durante casi tres meses. Entre los avances, el colectivo destacó la reapertura de la sala general por las tardes desde el pasado 23 de marzo y el regreso de los clubes de lectura a partir del próximo mes de abril.

La propia asociación, no obstante, advirtió de que esos pasos no resuelven las carencias estructurales que viene denunciando desde hace tiempo. Entre ellas, subraya la falta de adquisición de nuevos libros desde hace más de dos años, la insuficiencia del horario para una ciudad del tamaño de Alicante y la ausencia de apertura los sábados por la mañana. Junto a esas reivindicaciones, el colectivo también ha venido reclamando información sobre la rehabilitación del inmueble y sobre el estado real de los trámites necesarios para acometerla.

De hecho, una de las quejas que la asociación ha reiterado en los últimos meses es precisamente la falta de respuesta de las administraciones sobre la evolución del proyecto y sobre una posible incidencia vinculada a estudios arqueológicos. Esa falta de información es la que ahora Compromís trata de llevar al terreno parlamentario con preguntas concretas sobre el encargo, la redacción y la remisión del informe del que, según el ministerio, dependía parte del desbloqueo administrativo.

La iniciativa no supone por ahora ningún anuncio sobre el inicio de las obras ni acredita por sí sola un cambio de escenario para la biblioteca, pero sí eleva la presión sobre el Gobierno para que aclare si ese informe ya está hecho, cuánto falta para concluirlo o si sigue siendo el principal cuello de botella de una reforma que continúa sin fecha. Mientras tanto, la Biblioteca Azorín recupera algunos servicios y parte de su pulso cotidiano, aunque con la rehabilitación todavía envuelta en incertidumbre.