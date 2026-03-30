El futuro Plan General de Alicante incluirá la ampliación de la UA y la UMH

El Ayuntamiento de Alicante avanza nuevos detalles del próximo Plan General Estructural (PGE), a la espera de hacer público el borrador íntegro del esperado documento. De esta manera, mientras los vecinos realizan sus aportaciones en el segundo proceso participativo sin conocimiento concreto del futuro documento, el gobierno municipal de Luis Barcala avanza que incluirá la ampliación de la UA y la UMH, además de un centro de formación profesional en Villafranqueza.

Según ha anunciado el ejecutivo popular en un comunicado, el PGE "garantiza los terrenos necesarios" para la expansión del campus de la Universidad de Alicante, junto al Parque Científico, y de la Universidad Miguel Hernández, en Playa de San Juan. En concreto, se reserva un máximo 150.000 para cada una de las instituciones educativas. Además, el borrador del plan refleja la implantación de un centro destinado a ciclos formativos, concebido como un referente a nivel provincial, en un nuevo ámbito de crecimiento residencial situado en el entorno del Panteón de los Guijarro, frente a Villafranqueza. Para este fin, el PGE reserva un máximo de 15.000 metros cuadrados.

"Apostar por la formación superior, tanto universitaria como profesional, es apostar por el futuro de Alicante y de sus jóvenes", apunta el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, quien destaca que el PGE "planifica nuevas infraestructuras educativas de primer orden como el centro de ciclos formativos y garantiza la posibilidad de que las principales infraestructuras universitarias existentes en la ciudad crezcan". En este sentido, el edil popular señala que, tal y como ocurre con el proyecto de tercer hospital, el plan reserva un espacio para este nuevo centro de ciclos formativos, pero "la cantidad de suelo necesaria y el diseño de este centro deberá determinarlos la Generalitat", con quien manifiesta que irá "de la mano" para que los distintos proyectos se materialicen.

Otra consulta, más retrasos

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Sin embargo, este año el gobierno local ha anunciado que repetirá el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta supone volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.

Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano.