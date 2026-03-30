Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante

La huelga educativa, que afectará este martes a los colegios e institutos de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana, incluirá piquetes, concentraciones y manifestaciones para exigir a la Conselleria de Educación la subida salarial de los profesores, la reducción de la burocracia y sobrecarga de trabajo, la reducción de las ratios de alumnado, el refuerzo de las plantillas, mejora de las infraestructuras educativas y la derogación de la Ley de Libertad Educativa para que los centros educativos, y no exclusivamente las familias, puedan volver a elegir si son de línea valenciana o castellana.

Es el segundo parón que los sindicatos han convocado este curso (el anterior fue el 11 de diciembre) y este llega nada más arrancar las negociaciones con la Generalitat para abordar unas mejoras salariales y laborales que cada vez están movilizando más a los docentes, quienes se han constituido ya en asambleas, con tal de elevar la presión hacia el Gobierno autonómico, llegando ya a organizar en encierros nocturnos, como es el caso de Elche o a impartir clases con chalecos que denuncian la precariedad laboral.

Muchas de de las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza, han sido, por ahora, supeditadas por el departamento de Carmen Ortí a la financiación del Gobierno central, a través de un decálogo hecho público hace unos días, que ha contribuido a acrecentar todavía más el malestar de los docentes. Como ejemplo, Educación ha establecido que el aumento de las retribuciones al profesorado "se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico".

De cualquier manera, las conversaciones tan solo acaban de comenzar y ambas partes se han emplazado a otra mesa sectorial el 16 de abril para empezar a tratar el calendario de negociación.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Horarios de las protestas

A primera hora, los convocantes de la huelga, el STEPV, CSIF, CCOO y UGT han organizado piquetes informativos, a las 8.45 en los colegios y a las 8 horas en los institutos, escuelas de idiomas, escuelas de adultos y de enseñanzas artísticas.

A las 9.30 horas arrancarán las movilizaciones en Dènia (Plaza Jaume I), Elda (Plaza Sagasta), Orihuela (Glorieta Gabriel Miró) y Torrevieja (junto a la Escuela de Idiomas). A las 10 horas, en Alicante hay convocada una concentración frente a la Dirección Territorial de Educación y entre otras iniciativas, docentes han organizado una "columna educativa" para recoger a todos los profesores de San Blas y llegar hasta las dependencias de la conselleria.

A las 10.30 horas darán comienzo una manifestación en Elche (desde la Plaza del l'Algeps) y más concentraciones en Alcoy (Plaza España) y Benidorm (parking IES La Almadrava).

Será a las 12 horas, cuando en las tres capitales de provincia tengan lugar las manifestaciones. En el caso de Alicante, partirá desde las escaleras del IES Jorge Juan.

Cincuenta profesores del IES La Torreta de Elche se encierran para reclamar mejoras en la educación pública / Áxel Álvarez

Servicios mínimos en los centros

En todos los centros públicos tendrá que permanecer en el centro una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En el caso de los colegios, además, habrá un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En los centros públicos de Infantil dos educadores o técnicos de gestión en educación infantil cuando el centro tenga cinco o menos unidades, y tres en el caso de más de cinco unidades. En los centros específicos de Educación Especial, deberá de haber dos educadores por cada cinco unidades.

En institutos los servicios mínimos fijan un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, deben prestarse los servicios propios de un día festivo.