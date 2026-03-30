Estas son las líneas del TRAM que amplían su horario nocturno durante la Semana Santa de Alicante

El TRAM amplía sus horarios nocturnos durante la Semana Santa de Alicante. Desde el miércoles día 1 hasta el viernes 3 de abril, los tranvías de las líneas 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig), línea 3 (Luceros-El Campello) y línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) ampliarán su horario para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes. La medida busca atender la mayor afluencia de público durante las procesiones y garantizar que los ciudadanos puedan moverse por la ciudad sin depender del coche.

En total, desde Ferrocarrils de la Generalitat pondrá en circulación 57 tranvías especiales a lo largo de estas tres jornadas, además de prolongar el recorrido de tres convoyes de la Línea 1 hasta Luceros. Así lo ha confirmado el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Alfonso Novo, quien ha explicado que se refuerza el servicio "para facilitar a los usuarios, lógicamente, el transporte público rápido, cómodo, para que puedan acceder a la capital alicantina y asistir a las procesiones que en la misma ciudad se van a celebrar sin necesidad de coger su vehículo"

Horarios ampliados

En la línea 2 se habilitarán 13 circulaciones extraordinarias desde Luceros hasta Sant Vicent del Raspeig desde las 22.39 hasta las 02.24 horas, y otras 13 en el trayecto inverso desde las 23.09 a las 2.54 horas.

En la línea 3, los 12 servicios especiales de Luceros hacia El Campello comenzarán a las 23.19 y concluirán a las 3.39 horas, mientras que los tres desde El Campello hacia la capital se iniciarán a las 22.10 y terminarán a las 23.10 horas.

En la línea 4, las ocho unidades programadas comenzarán su servicio desde Luceros hacia Plaza La Coruña a las 22.59 y cesarán su actividad a las 2.29 horas, mientras que en el recorrido contrario serán otros ocho desde las 23.30 hasta las 3.00 horas.

Tram desde Benidorm

Además, los últimos trenes de la Línea 1 (Luceros-Benidorm) que salen de Benidorm no terminarán su trayecto en Poble Espanyol, como hacen habitualmente, sino que prolongarán su recorrido hasta Luceros, como en el resto del día, pero con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta. Así, los trenes que prolongarán su recorrido hasta Luceros serán los que partan de Benidorm a las 22.35, 22.55 y 23.25 horas.