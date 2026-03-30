La cifra de médicos y otros sanitarios que se formarán en centros de salud y hospitales de la provincia de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha incrementado en un 7 % el número de plazas de formación sanitaria especializada en los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. Serán en total 1.189, es decir, 74 más que el curso pasado. Así lo ha destacado este lunes el conseller Marciano Gómez en un acto de puertas abiertas en el Hospital de Manises a los futuros profesionales.

Por provincias, para el próximo curso se ofrecerán 396 plazas de formación sanitaria especializada en hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante, once más que el año pasado. A ellas se suman 667 plazas en centros de València y 126 en la provincia de Castellón.

De las 396 plazas en Alicante, 294 serán para Medicina y el resto para psicólogos, farmacéuticos, biólogos, físicos y químicos. Asimismo, contempla un total de 158 plazas de Enfermería.

El conseller ha animado a los futuros especialistas a escoger el sistema valenciano de salud para su formación, “un sistema sanitario sólido, moderno y en constante crecimiento donde podréis adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de vuestro trabajo profesional”, ha manifestado Gómez.

Hospitales universitarios

Asimismo, ha recordado que desde el año pasado todos los hospitales de la Comunidad Valenciana están ya acreditados como universitarios y, por lo tanto, están a disposición de los estudiantes para desarrollar sus prácticas formativas, tanto el alumnado de la privada como de la pública.

Por otro lado, cabe destacar que entre las especialidades que más han incrementado su oferta respecto al curso anterior se encuentran: Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería Familiar y Comunitaria, Medicina del Trabajo, Enfermería del Trabajo, Pediatría y sus áreas específicas, Urología, Oftalmología y Anestesia y Reanimación.

Además, según ha subrayado Gómez “se ofertan por primera vez plazas de la especialidad de Urgencias y Emergencias, que suponen un total de 9 en la Comunitat Valenciana”. De ellas, 5 plazas son de València, 3 de Alicante y 1 en Castellón.

Flexibilizar las unidades docentes

Por su parte, el conseller ha aprovechado el acto para reiterar al Ministerio de Sanidad la necesidad de flexibilizar los criterios que rigen las unidades docentes de formación sanitaria especializada. En este sentido, Gómez ha recordado que desde hace ya tiempo “somos muchas las comunidades autónomas que hemos pedido al Ministerio que modifique y adapte estos criterios para que podamos ampliar la capacidad formativa y que cada año contemos con un mayor número de especialistas”.

Tal y como ha apuntado Gómez “soy consciente de que nosotros tenemos que formar a los residentes y hacernos cargo de la financiación, pero me gustaría que cada año pudiéramos formar a más facultativos, más psicólogos, farmacéuticos, biólogos, enfermeras…etc, porque ejercen una labor que es imprescindible”.

Por tanto, “no solo queremos darles una buena formación, sino que el objetivo es que se queden en nuestro sistema de salud y puedan dar servicio a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, porque en estos momentos el mayor problema que tiene la sanidad pública española es la escasez de profesionales”.

Atracción de profesionales

Al mismo tiempo, el conseller ha hecho hincapié en el esfuerzo para promover medidas orientadas a fidelizar a los residentes y atraer talento al sistema público sanitario. Recientemente, han convocado un proceso selectivo mediante concurso de méritos para la cobertura de determinadas plazas de difícil cobertura y de características de personal estatutario con título de especialista en ciencias de la salud.

De esta manera, “lo que pretendemos es facilitar el acceso de profesionales a determinados puestos que por sus características presentan una mayor dificultar a la hora de seleccionarlos. Con ello, favorecemos que los residentes que finalizan su formación puedan participar en este tipo de procesos y acceder a la condición de estatutario fijo sin necesidad de realizar un examen”.