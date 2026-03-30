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La mona de Pascua de Alicante también es tradición en estos países

Este dulce típico se presenta con distintos nombres o ligeras variantes gastronómicas más allá de nuestras fronteras

¿Cuál es el secreto para hacer una buena mona de Pascua?

¿Cuál es el secreto para hacer una buena mona de Pascua?

Elaboración artesanal de la Mona de Pascua en Alcoy / Juani Ruz

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La mona de Pascua simboliza que la Cuaresma y sus abstinencias han acabado y es, probablemente, el dulce más icónico de la provincia de Alicante durante estas fiestas. No hay niño ni niña que no haya esperado con alegría el momento de pronunciar el mítico: "Ací em pica, ací em cou... i ací t´esclafe l´ou!". La creencia popular relata que la acumulación de huevos durante la época en la que no se podían comer obligaba a cocerlos para conservarlos y, al terminar el periodo de Cuaresma, se incorporaban a los dulces festivos. Generalmente eran los padrinos, aunque también tíos y abuelos, los que obsequiaban con las monas a los más pequeños, tradición que se extiende más allá de la provincia alicantina y abarca desde Murcia hasta más allá de nuestras fronteras.

Herencia mediterránea

Sabemos que en Cataluña el chocolate con el que se suele acompañar la fogasseta o toña de la mona tomó protagonismo, resolviéndose en figuras de lo más elaboradas y típicas en esta zona. Sin embargo, cruzando la frontera la mona puede encontrarse tal cual la conocemos en Alicante y la razón no es otra que una herencia común mediterránea presente en el sur de Francia, Italia y Argelia.

En Cuddura (Sicilia) y Scarcella (Apulia) encontramos masas dulces con huevos enteros incrustados y a veces en forma de corona o figuras (como también ocurre en la terreta). En Francia hallamos el equivalente claro en el sur, concretamente en las zonas de Occitania y Provenza: a veces llamadas "fougasse de Pâques" o simplemente "pain de Pâques".

Venta de monas en Vaison-la-Romaine, sur de Francia.

Venta de monas en Vaison-la-Romaine, sur de Francia. / C.Tomàs

La "munna" típica de Orán y otras zonas del noroeste de Argelia se asemeja mucho a nuestra mona, no solo en el nombre: se trata de un bollo tipo brioche aromatizado con agua de azahar, azúcar por encima y que en ocasiones contiene también anís u otros cítricos. Curiosamente, también en el norte de África es un regalo y eso es lo que significa su nombre en árabe clásico, "munna" significa "provisión" o "regalo alimenticio".

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Y es que la gastronomía, como ocurre con el resto de cultura o con las lenguas, no conoce de fronteras geográficas sino de costumbres compartidas atravesadas por los años de historia, el comercio, las migraciones poblacionales y un mar en común.

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