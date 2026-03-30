El Museo de Hogueras de Alicante, ante el dilema de crecer o dividirse

Las lluvias de mediados de este mes, que obligaron a cerrar de forma preventiva el Museo de Hogueras tras los daños causados en una claraboya (y como consecuencia en ninots indultats históricos), han devuelto a primer plano un debate que lleva años latiendo en el mundo de la Fiesta. La Casa de la Festa mantiene una ubicación estratégica en plena Rambla y sigue siendo un escaparate privilegiado para alicantinos y visitantes, pero hace tiempo que empezó a quedarse pequeña para todo lo que las Hogueras quieren contar, conservar y enseñar.

El museo debe integrar ninots, música, pólvora e indumentaria en un mismo relato David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Más allá del desperfecto concreto provocado por el temporal, el episodio ha servido para reabrir una discusión de fondo que en la Fiesta se arrastra desde hace tiempo: si el actual museo puede seguir absorbiendo por sí solo el crecimiento del patrimonio foguerer o si ha llegado el momento de repensar su organización. El problema no es solo de espacio, sino también de modelo, entre quienes defienden mantener en la Rambla el corazón del recinto y quienes plantean ampliarlo, desdoblar sus funciones o incluso buscar una solución más ambiciosa.

Ampliar el recinto sería una buena forma de exponer mejor todo el patrimonio festero de Alicante Toñi Martín-Zarco — Expresidenta de la Federació de Fogueres

El diagnóstico, con matices, es ampliamente compartido entre las voces consultadas. El actual presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; cuatro expresidentes; el maestro mayor del Gremio de Artistas y el experto Juan Carlos Vizcaíno coinciden en la idea básica de que el museo conserva una ubicación privilegiada y sigue siendo un punto de entrada muy valioso para explicar la Fiesta, pero el espacio se ha ido quedando corto con el paso de los años y ya no responde del todo a las necesidades actuales del patrimonio foguerer.

La capacidad es limitada y no reúne las condiciones para atraer muchos más ninots Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas (PP)

La razón principal es acumulativa. Cada año se incorporan nuevos ninots indultats —adulto e infantil— a una colección que no deja de crecer, mientras la Fiesta va recuperando además fotografías, indumentaria y otros materiales históricos que también reclaman espacio. El resultado es un museo cada vez más tensionado, con piezas que no siempre pueden exhibirse como desearían sus defensores y con la sensación compartida de que el recinto ya no solo tiene un problema de capacidad, sino también de conservación y de presentación del legado festero.

El museo necesita más superficie, pero la historia de la Fiesta debe seguir contándose unida Pedro Valera — Expresidente de la Federació de Fogueres

A partir de ahí aparece una de las claves del debate: si todo debe seguir concentrado en el mismo espacio o si ha llegado el momento de separar funciones. La discusión gira, sobre todo, en torno a distinguir entre el material más vinculado a la memoria general de la Fiesta —fotografías, indumentaria, documentación o su relato institucional— y la exposición de ninots indultats, que por volumen y crecimiento constante es la que más presión ejerce sobre el recinto actual.

Ninots protegidos tras el daño causado por la lluvia, en imagen reciente / INFORMACIÓN

La salida que más se repite entre las voces consultadas pasa por mantener la actual sede de la Rambla como escaparate principal de las Hogueras y habilitar un espacio complementario para descargar parte del patrimonio acumulado. Esa es la fórmula por la que apuestan, con distintos matices, Juan Carlos Vizcaíno, Andrés Llorens o Joaquín Rubio, y en la que aparece de forma recurrente el nombre de Las Cigarreras como posible emplazamiento para una segunda sede con recorrido de futuro.

Margen para crecer

Frente a esa idea, el expresidente Pedro Valera defiende una posición distinta: mantener la lógica expositiva actual, pero trasladar el museo completo a un espacio municipal más amplio si no existe margen real para crecer. A su juicio, el problema no está en cómo se ordena hoy el relato de la Fiesta, que considera bien resuelto, sino en que la superficie disponible ya no permite seguir incorporando ninots ni ofrecer al visitante la imagen que merece una celebración que se acerca a su centenario. Este diario intentó recabar también la opinión del expresidente de la Federació Manuel Jiménez, sin éxito.

Las Hogueras reclaman otro espacio sin renunciar al escaparate que ofrece la ubicación actual Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras

David Olivares, por su parte, pone el acento en una modernización más profunda del recinto. El presidente de la Federació sostiene que el museo debe adaptarse «al siglo XXI» y sitúa como prioridades la digitalización de fotografías y fondos, la actualización de contenidos y la elaboración de un inventario preciso de todo el material que conserva. Su planteamiento no se limita así a ganar metros, sino a repensar cómo se muestra y ordena el patrimonio foguerer para hacerlo más actual, manejable y comprensible.

Hace falta un enclave adecuado para exponer todo el material histórico acumulado José Manuel Lledó — Expresidente de la Federació de Fogueres

En esa misma línea, Olivares rechaza trocear el sentido de la Fiesta y defiende un museo más experiencial, capaz de integrar no solo los ninots, sino también la indumentaria, la música, la pólvora y el arte efímero dentro de un mismo relato. Entre las fórmulas que deja abiertas aparece incluso la posibilidad de cobrar una entrada simbólica, una opción que vincula a la necesidad de cuidar más el recinto y de dotarlo de herramientas para dejar de ser solo un contenedor saturado y convertirse en un museo realmente actualizado.

Las Cigarreras brinda el margen de crecimiento que la Fiesta ya no encuentra en la Rambla Juan Carlos Vizcaíno — Experto en las Hogueras

La posición del ejecutivo local, expresada por la concejala de Fiestas y portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, pasa por cerrar la puerta a un traslado del museo y mantener que su ubicación actual «es perfecta». Al mismo tiempo, admite que el espacio «es limitado» y no reúne condiciones para seguir incorporando muchos más ninots, por lo que deja margen a estudiar una segunda fase o una salida complementaria para la exposición de indultats sin mover de la Rambla el Museo de Hogueras.

La ubicación sigue siendo privilegiada, aunque el patrimonio necesita otra sede cuanto antes Andrés Llorens — Expresidente de la Federació de Fogueres

Con ese telón de fondo, el debate ya no se limita a reparar los daños que dejaron las lluvias o a encajar como se pueda los próximos ninots indultats, sino a decidir qué museo quiere Alicante para una fiesta que se aproxima a su centenario. Entre quienes piden una sede complementaria, quienes prefieren un traslado integral y quienes reclaman una actualización de fondo del modelo, la sensación compartida es que la discusión difícilmente podrá aplazarse mucho más. Y todo a dos años de que las Hogueras celebren su centenario.