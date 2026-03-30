Procesiones de Lunes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy

Tras el Domingo de Ramos, sigue la Semana Santa de Alicante 2026 con la celebración hoy del Lunes Santo. Aquí te contamos las cuatro procesiones que podrás ver en la ciudad, sus novedades de este año, el horario y el recorrido que harán.

Semana Santa 2026: Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas / Pilar Cortés

Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y Ntra. Sta. de las Lágrimas

La Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas abrirá el Lunes Santo en Alicante con varias novedades. Estrena nuevas composiciones musicales para la Virgen, un cortejo completo de acólitos y un libro de reglas en terciopelo. Además, la hermandad, con su junta renovada, incorpora oficialmente al colegio CEU Jesús María.

Salida: Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 18.30 horas

Recorrido: Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, Ángel Lozano, Teatro, Constitución, D. Zaragoza, Venia (20.10 horas), Mayor, Muñoz, Puerta Negra, Concatedral, Abad Penalba, Muñoz, Mayor, Portal Elche, San Francisco, Castaños, Barón de Finestrat, Jerusalem (23.00 horas)

Puntos recomendados: Toque de El Clamator, estación de penitencia en la Concatedral de San Nicolás y último tramo del recorrido entre la calle San Francisco, Barón de Finestrat y Jerusalén

Imágenes titulares:

Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia (1996), obra de Hernández Navarro

Ntra. Sra. de las Lágrimas (2004), obra de Hernández Navarro

Cofradía Cristo “El Morenet”, Patrón de los Hombres del Mar

La cofradía del Cristo "El Morenet", patrón de los hombres del mar, celebra esta Semana Santa el 30 aniversario de su fundación con su tradicional procesión desde la Ermita de la Virgen del Socorro. Destacan la espectacular salida por las escaleras del templo y el paso por la pasarela del Paseo de Gómiz antes de regresar al barrio del Raval Roig.

Salida: Ermita Virgen del Socorro, 18.00 horas

Recorrido: Ermita Virgen del Socorro, Madrid, V. del Socorro, V. del Socorro, Jorge Juan, Jorge Juan, 2º Pórtico, Muñoz, San Nicolás, San Cristóbal, Rambla, Rambla, Venia (20.55 horas), Rambla, Explanada, Puerta del Mar, Paseo de Gómiz, Paseo de Gómiz, Pasarela, V. del Socorro, Ermita (23.00 horas)

Imágenes titulares:

Cristo Crucificado «El Morenet» Patrón de los Hombres del Mar ( s.XVI - s.XVII), obra de un autor desconocido

Puntos recomendados: Salida de la Ermita, regreso por la Pasarela (Paseo de Gómiz) y entrada a la Ermita

Semana Santa 2026: Hermandad del Prendimiento y Ntra Señora del Consuelo / Rafa Arjones

Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo

La Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo celebra su 30 aniversario en Alicante, con su salida desde el MARQ y un recorrido que incluye la Parroquia de la Misericordia y la plaza del Ayuntamiento. Los pasos del Lavatorio, Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo marcan momentos de recogimiento.

Salida: Jardines Museo Arqueológico MARQ, 17.45 horas

Recorrido: Jardines Museo Arqueológico MARQ, Dr. Sapena, San Carlos, San Carlos, C/Adolfo Blanch, C/Sevilla, C/Sevilla, Hospital Viejo, Pl. Sta. Teresa, Pl. de España, Calderón, Alfonso El Sabio, López Torregrosa, Rambla, Venia (21.05 horas), Rambla, Rambla, Altamira, Altamira, Ayuntamiento (22.30 horas)

Imágenes titulares:

Paso del Lavatorio, obra de García Mengual (2000)

Paso del Prendimiento, obra de García Mengual (1996)

Nuestra Señora del Consuelo, obra de García Mengual (1997)

Puntos recomendados: Salida de los jardines del Museo Arqueológico, encuentro en la Parroquia de la Misericordia con la Hermandad del Gran Poder y encuentro en la plaza del Ayuntamiento

Semana Santa 2026: Hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y Nuestra Madre del Amor y del Buen Consejo / Pilar Cortés

Hermandad Agustína de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras

La Hermandad Agustiniana de Nuestro Padre Jesús Despojado celebra el 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y Buen Consejo, con varias novedades, como una nueva saya donada por un hermano, un puñal y jarras para el paso. Destacan la petalá dedicada a la Virgen y el emotivo encuentro final.

Salida: Ermita San Roque, 19.00 horas

Recorrido: Ermita San Roque, Lepanto, Toledo, San Agustín, Convento, Convento, Pl. V. del Remedio, Pl. Stma. Faz, San Nicolás, Labradores, Primo de Rivera, Sorolla, Rambla, Venia (22.15 horas), Mayor, Muñoz, Abad Penalva, Encuentro (23.15 horas)

Imágenes titulares

Paso de la Cruz, colegio San Agustín

Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, obra de Ramón Cuenca Santos (2004)

Virgen del Amor y Buen Consejo, obra de Ramón Cuenca Santos (2001)

Puntos recomendados: El Despojado por la Plaza Cagalahoya del barrio de San Roque, paso de la Cruz y de Nuestra Madre del Buen Consejo en el Convento de la Sangre, encuentro de los tres pasos en la Plaza de Abad Penalva al finalizar la Estación de Penitencia