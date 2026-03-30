Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Procesiones Lunes SantoProcesiones ElcheLíneas nocturnas busEl tiempo hoyZara Reyes TransfemCondiciones laboralesSoledad en AlicanteHércules CF
instagramlinkedin

Puente de Semana Santa: ¿Qué días son festivos en Alicante?

A pesar de que las vacaciones escolares comienzan antes, las jornadas inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables son únicamente dos

Así ha sido la procesión de "La Burrita" en Alicante

Así ha sido la procesión de "La Burrita" en Alicante

Jose Navarro

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La Semana Santa trae consigo una de las mayores bendiciones para los trabajadores: festivos y posibilidad de puente para disfrutar y descansar con la familia. Y es que, aunque a partir del Domingo de Ramos ya hemos entrado en Semana Santa, no todos los días son festivos no laborables.

Según el decreto 100/2025, de 1 de julio del Consell, en el calendario laboral de la Comunidad Valenciana para este 2026 se declararon, como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua. Dentro del calendario autonómico estas son, por tanto, las fechas de festivos principales de la Semana Santa en Alicante.

Puente de Semana Santa

De este modo, en la ciudad de Alicante se enlazan cuatro días festivos entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, al abarcar los días 3, 4, 5 y 6 de abril. Un puente de cuatro jornadas consecutivas en el calendario, con el el Viernes Santo y el Lunes de Pascua como fechas expresamente recogidas en el decreto.

Las mejores imágenes del Domingo de Ramos en Elche

Domingo de Ramos en Elche / Áxel Álvarez

Vacaciones escolares y la Santa Faz

Lo habitual es que los escolares comiencen las vacaciones de Semana Santa el Jueves Santo, sin embargo, este año trae cambios en el calendario lectivo. Este año, se marcan como días sin clase del 1 al 10 de abril: es decir, los pequeños comenzarán las vacaciones a partir de Miércoles Santo y se reincorporarán el día 13.

Noticias relacionadas y más

Celebración de la Romería de la Santa Faz en una imagen de 2024.

Celebración de la Romería de la Santa Faz en una imagen de 2024. / ALEX DOMÍNGUEZ

Pocos días después, el jueves 16 de abril, se celebra en Alicante la Santa Faz, y como es habitual será festivo tanto ese día como el siguiente viernes 17 de abril, por lo que los escolares podrán disfrutar de otro puente largo para entonces.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el subsidio para mayores de 52 años en 2026: base de cotización, límite de rentas y declaración de la Renta
  2. El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
  3. El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
  4. Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este domingo: estos son los horarios y los recorridos
  5. Procesiones de Domingo de Ramos en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
  6. Torrevieja reabre todo el paseo del dique de Levante hasta el faro tras la remodelación de 6,5 millones de euros
  7. Inspiración para el Parque Central de Alicante: los soterramientos en España, antes y después de Óscar Puente
  8. Hércules CF - Marbella FC

Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante

Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante

Detienen a un joven por disparar a su tío en una discusión familiar en Alicante y también arrestan a sus padres

Puente de Semana Santa: ¿Qué días son festivos en Alicante?

Puente de Semana Santa: ¿Qué días son festivos en Alicante?

Cómo procesionar con buen pie: claves para evitar lesiones en Semana Santa

Cómo procesionar con buen pie: claves para evitar lesiones en Semana Santa

Alicante, 30 años como capital europea de las marcas

El tráfico en Alicante arranca la mañana con 45 incidencias en 14 carreteras y retenciones en la A-70 y la N-332

El tráfico en Alicante arranca la mañana con 45 incidencias en 14 carreteras y retenciones en la A-70 y la N-332

El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo

El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo

Las líneas nocturnas de los autobuses de Alicante se amplían en Semana Santa: horarios y frecuencias

Las líneas nocturnas de los autobuses de Alicante se amplían en Semana Santa: horarios y frecuencias
Tracking Pixel Contents