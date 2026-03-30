Puente de Semana Santa: ¿Qué días son festivos en Alicante?
A pesar de que las vacaciones escolares comienzan antes, las jornadas inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables son únicamente dos
La Semana Santa trae consigo una de las mayores bendiciones para los trabajadores: festivos y posibilidad de puente para disfrutar y descansar con la familia. Y es que, aunque a partir del Domingo de Ramos ya hemos entrado en Semana Santa, no todos los días son festivos no laborables.
Según el decreto 100/2025, de 1 de julio del Consell, en el calendario laboral de la Comunidad Valenciana para este 2026 se declararon, como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua. Dentro del calendario autonómico estas son, por tanto, las fechas de festivos principales de la Semana Santa en Alicante.
Puente de Semana Santa
De este modo, en la ciudad de Alicante se enlazan cuatro días festivos entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, al abarcar los días 3, 4, 5 y 6 de abril. Un puente de cuatro jornadas consecutivas en el calendario, con el el Viernes Santo y el Lunes de Pascua como fechas expresamente recogidas en el decreto.
Vacaciones escolares y la Santa Faz
Lo habitual es que los escolares comiencen las vacaciones de Semana Santa el Jueves Santo, sin embargo, este año trae cambios en el calendario lectivo. Este año, se marcan como días sin clase del 1 al 10 de abril: es decir, los pequeños comenzarán las vacaciones a partir de Miércoles Santo y se reincorporarán el día 13.
Pocos días después, el jueves 16 de abril, se celebra en Alicante la Santa Faz, y como es habitual será festivo tanto ese día como el siguiente viernes 17 de abril, por lo que los escolares podrán disfrutar de otro puente largo para entonces.
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