Sanidad destina 5,8 millones de euros a programas de atención de adicciones

La Conselleria de Sanidad ha convocado subvenciones por un total de 5.844.750 euros para la prevención, la atención y la reinserción social de personas con drogodependencias y otros trastornos adictivos, correspondientes al ejercicio 2026.

Estas ayudas, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se han incrementado un 30 por ciento a lo largo de la actual legislatura, en el marco del "refuerzo de las políticas públicas en materia de salud mental y adicciones impulsadas por el Consell", según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha destacado que este incremento refleja "el esfuerzo inversor de la Generalitat para situar la prevención y la atención a las adicciones como una prioridad de salud pública".

Bartolomé Pérez Gálvez afirma que reforzar los recursos comunitarios es clave para actuar de forma temprana

Edades tempranas

Además, ha subrayado que estas subvenciones "se complementan con otras actuaciones novedosas, como el programa de prevención en el ámbito escolar, al que se destinan más de tres millones de euros anuales para actuar desde edades tempranas".

La convocatoria tiene como finalidad "reforzar la red de recursos asistenciales y preventivos en todo el territorio autonómico", así como "mejorar la calidad de los programas dirigidos a personas con adicciones".

En este sentido, Pérez Gálvez ha señalado que "reforzar los recursos comunitarios es clave para actuar de forma temprana, mejorar la atención integral y reducir el impacto social y sanitario de estas conductas".

En concreto, la convocatoria contempla la financiación de distintos recursos y actuaciones, entre ellos programas de atención a personas con problemas jurídico-penales, centros de día, servicios de intervención de baja exigencia y programas específicos para el tratamiento del juego patológico.

También se incluyen las unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas y los programas impulsados por entidades sin ánimo de lucro, así como iniciativas de asociaciones de ayuda mutua en alcoholismo, ha señalado la administración autonómica.

Manu Mitru / Beatriz Pérez

Fondos

La mayor parte de los fondos de este plan --3,9 millones de euros-- se destina a programas de prevención de las adicciones. A esta línea le siguen 1,7 millones de euros dirigidos a centros y programas de reinserción social. Además, se reservan 144.750 euros para la atención a personas con drogodependencias en el ámbito jurídico-penal y 100.000 euros para asociaciones de personas alcohólicas rehabilitadas.

La Generalitat ha indicado que la atención sanitaria a las adicciones en la Comunidad Valenciana está integrada en el sistema sanitario público desde 1997 y ha resaltado que esta es la única comunidad autónoma que ha extendido este modelo a toda la población. Los recursos financiados con esta convocatoria son, por tanto, complementarios a la propia red asistencial de la Conselleria de Sanidad, ha detallado.

Entidades

Entidades locales como organizaciones sin ánimo de lucro podrán optar a estas ayudas, si desarrollan su actividad en la Comunidad Valenciana en los ámbitos de la prevención, la asistencia y la reinserción social vinculadas a las adicciones.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo día 23 de abril y deberá realizarse exclusivamente de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y atenderán criterios como la cobertura poblacional, los recursos disponibles y la eficacia de los programas presentados. El plazo máximo de resolución será de seis meses desde la finalización del periodo de solicitudes.

La administración autonómica ha asegurado que esta convocatoria refuerza su estrategia en materia de salud mental y adicciones, enmarcada en el plan estratégico de subvenciones 2024-2027, con el objetivo de "avanzar en la prevención y mejorar la atención integral a las personas afectadas".