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Semana Santa de Alicante, en directo: así se vive el Lunes Santo en las calles alicantinas
Ambiente en las calles, momentos de especial emoción y última hora de las procesiones en una de las jornadas más intensas de la Semana Santa de Alicante 2026
Alicante vuelve a llenarse de nazarenos, música y emoción en este Lunes Santo, una de las jornadas más esperadas de la Semana Santa. Cuatro hermandades recorren ya las calles de la ciudad en una tarde marcada por aniversarios, estrenos y momentos muy especiales.
Desde la salida de las primeras procesiones hasta los encuentros finales en el centro, sigue aquí el minuto a minuto con todo lo que está pasando en Alicante: ambiente, imágenes y lo más destacado de la jornada.
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C. Suena
Tres pasos y dos encuentros marcan los momentos clave del Prendimiento
La procesión de la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo contará con tres imágenes titulares de gran valor: el Paso del Lavatorio (2000), el Paso del Prendimiento (1996) y Nuestra Señora del Consuelo (1997), todas ellas obra de García Mengual.
Entre los momentos más destacados de la tarde sobresalen la salida desde los jardines del MARQ, el encuentro en la Parroquia de la Misericordia con la Hermandad del Gran Poder y el encuentro en la plaza del Ayuntamiento.
C. Suena
Este es el recorrido completo del Prendimiento por Alicante
La Hermandad del Prendimiento recorrerá buena parte del centro de Alicante tras su salida desde los jardines del MARQ. El itinerario seguirá por Doctor Sapena, San Carlos, Adolfo Blanch, Sevilla y Hospital Viejo, antes de pasar por plazas como Santa Teresa y Plaza de España.
El cortejo continuará por Calderón, Alfonso El Sabio y López Torregrosa hasta llegar a la Rambla, donde tendrá lugar la tradicional Venia a las 21:05 horas, uno de los momentos más destacados del recorrido. Desde allí, seguirá por Altamira hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento, prevista en torno a las 22:30 horas.
C. Suena
El Prendimiento abrirá esta tarde el Lunes Santo en Alicante
La primera procesión que abrirá esta tarde de Lunes Santo en Alicante será la de la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, que partirá desde los jardines del MARQ a las 14:45 h. para dar inicio a una intensa jornada de Semana Santa en la ciudad.
Sara Rodríguez
Finalizan las procesiones del Domingo de Ramos
La Virgen de la Esperanza regresa a esta hora a la parroquia de la Misericordia, desde donde ha iniciado el recorrido esta tarde.
Sara Rodríguez
El Flagelado de San Blas
El Flagelado de San Blas ya ha llegado al centro tras su salida a las 18 horas de la parroquia de San Blas, se encuentra recorriendo la calle Navas
Sara Rodríguez
Gran expectación
Detrás del Gran Poder, la imagen de la Esperanza, que levanta gran expectación, atravesando Alfonso El Sabio para entrar por López Torregrosa e incorporarse a la Rambla.
Sara Rodríguez
Absoluto silencio
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder baja en el más absoluto silencio por la calle López Torregrosa, a punto de incorporarse a la carrera oficial por la Rambla
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