Semana Santa de Alicante, en directo: así se vive el Lunes Santo en las calles alicantinas

Alicante vuelve a llenarse de nazarenos, música y emoción en este Lunes Santo, una de las jornadas más esperadas de la Semana Santa. Cuatro hermandades recorren ya las calles de la ciudad en una tarde marcada por aniversarios, estrenos y momentos muy especiales.

Desde la salida de las primeras procesiones hasta los encuentros finales en el centro, sigue aquí el minuto a minuto con todo lo que está pasando en Alicante: ambiente, imágenes y lo más destacado de la jornada.