Solemnidad en las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos en Alicante

Las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos han ido tiñendo de solemnidad las calles de Alicante, dejando en el aire el característico olor a incienso y un ambiente marcado por el respeto y el fervor. Además, el adelanto de hora ha permitido disfrutar de una hora más de luz, favoreciendo el seguimiento de los desfiles procesionales.

La jornada comenzó a las 18 horas con la salida de la Cofradía del Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol desde la Basílica de Santa María, así como de la Hermandad de la Santa Flagelación desde la parroquia de San Blas. Más tarde, a las 18:50 horas, inició su recorrido la Hermandad del Gran Poder desde la parroquia de la Misericordia, y a las 19 horas lo hizo la Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa desde el Convento de las Capuchinas.

Procesión Jesús Atado a la Columna y Santa Flagelacion desde San Blas / Jose Navarro

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se ha vivido en el barrio de San Blas, con el Encuentro Doloroso entre el Santísimo Cristo de la Fe en su Santa Flagelación y Nuestra Señora de la Corona de Espinas. A las puertas del templo, ambas imágenes han protagonizado un sentido «baile» seguido por numerosos vecinos, marcando simbólicamente el inicio de la Semana Santa en el barrio.

Jose Navarro

La Hermandad de la Santa Flagelación ha continuado su procesión hacia el centro, aunque con modificaciones en el recorrido debido a las obras en la avenida de los Condes de Soto Ameno. Las imágenes han descendido por la calle San Juan Bautista en dirección al centro de la ciudad. Por su parte, pasadas las 19:30 horas, ha efectuado su salida Nuestra Señora de la Esperanza desde la parroquia de la Misericordia, precedida por Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Expectación

La expectación en los alrededores del templo ha sido máxima, congregando a numerosos fieles. Durante la salida, el trono de la Virgen de la Esperanza ha sufrido un percance al soltarse uno de los palos, una incidencia ya registrada en años anteriores debido a las características del palio. La situación se ha resuelto tras unos minutos de incertidumbre gracias a la intervención de los miembros de la hermandad.

Jose Navarro

Ambas imágenes han puesto rumbo a la Concatedral de San Nicolás, donde han realizado estación de penitencia. Por su parte, la Cofradía del Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol ha ido avanzando por la Rambla tras su salida puntual, encabezada por la banda de tambores «Santísimo Cristo de las Almas», seguida de los cofrades y las filas juveniles.

Carrera oficial

Seguidamente en la Rambla, la Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa han entrado también puntuales en la carrera oficial. Cabe destacarque la imagen de la Virgen ha sido restaurada este año tras el incidente sufrido en 2025, cuando una rama dañó su cuello. Además, la cofradía ha modernizado el trono para evitar futuros contratiempos, mientras que el Cristo del Hallazgo ha estrenado una nueva corona de espinas.

Jose Navarro

En otro de los momentos destacados de la tarde, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder ha descendido por la calle López Torregrosa en absoluto silencio, a punto de incorporarse a la carrera oficial, seguido por la Virgen de la Esperanza, que ha despertado una gran expectación a su paso por Alfonso El Sabio. Así, pasada la medianoche ha terminado una tarde marcada por la devoción y la participación ciudadana en las calles.