El subdelegado del Gobierno visita la Comandancia de Alicante y se reúne con los mandos de la Guardia Civil
Manuel Pineda aborda con los responsables de la Benemérita el trabajo que realizan en materia de seguridad en la provincia
El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el cuadro de mandos del Instituto Armado tras su reciente incorporación a la Subdelegación.
Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, durante el encuentro se han abordado distintas cuestiones relacionadas con la coordinación operativa, la seguridad ciudadana y el trabajo que desarrolla la Guardia Civil en el conjunto de la provincia, especialmente en ámbitos como la prevención de la delincuencia, la atención a la ciudadanía y la respuesta ante los principales retos de seguridad.
El subdelegado del Gobierno ha querido trasladar su reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente los agentes de la Guardia Civil en la provincia de Alicante, destacando "su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su cercanía con la ciudadanía".
La seguridad como prioridad
Manuel Pineda ha subrayado además que "la seguridad es una prioridad para el Gobierno de España, y para ello es fundamental seguir reforzando la coordinación, la planificación y el trabajo conjunto sobre el terreno".
Asimismo, ha puesto en valor "el esfuerzo constante que realizan los mandos y efectivos de la Guardia Civil para dar respuesta a las necesidades de los municipios".
Esta visita se enmarca en la ronda de contactos institucionales que la Subdelegación del Gobierno mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de seguir fortaleciendo la colaboración y el seguimiento de las distintas actuaciones en materia de seguridad.
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