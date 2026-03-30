El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado aviso amarillo por temporal en la costa de la provincia de Alicante para este Lunes Santo. Las fuertes rachas de viento del norte provocarán olas que podrían alcanzar los cuatro metros en el litoral de la Marina Alta, mientras que en resto de comarcas costeras podrán alcanzar los tres metros de altura. Por lo demás, el tiempo se mantendrá estable con cielos despejados, sin precipitaciones y con ambiente seco y soleado. Orihuela marcará la temperatura más alta de la provincia, con 21 grados, seguida de valores cercanos a los 19 grados en puntos del litoral e interior de Alicante. Por otra parte, la mínima más baja se registrará en Elda, con 2 grados. En conjunto, el día estará marcado por una notable amplitud térmica, con mañanas frías y tardes templadas en toda la provincia.

Alicante

El protagonismo será para la estabilidad, con cielos despejados durante toda la jornada y ausencia de lluvias. El viento soplará moderado y variable, refrescando el ambiente a primeras horas y al caer la tarde. Día agradable y luminoso, con temperaturas entre 7 y 17 grados.

Elche

El sol dominará el cielo en un escenario de tiempo estable y seco, ideal para las actividades al aire libre. El viento del norte se dejará notar por la mañana antes de amainar con el paso de las horas. Ambiente fresco al amanecer y templado a mediodía, con mínimas de 6 grados y máximas de 19 grados.

Benidorm

La jornada comenzará con intervalos nubosos, aunque predominarán los claros en un contexto de estabilidad junto al mar. El viento será más intenso en las primeras horas, dejando una sensación algo más fresca en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados.

Elda

El interior vivirá un día de cielos despejados y ambiente seco, marcado por el frío a primera hora. La calma atmosférica favorecerá una notable amplitud térmica a lo largo del día. Los termómetros descenderán hasta los 2 grados y alcanzarán los 19 grados en las horas centrales.

Torrevieja

La jornada se presenta soleada y tranquila, con predominio de cielos despejados y sin precipitaciones. El viento del sureste será moderado, suavizando el ambiente en la costa. Las temperaturas se situarán entre 7 y 17 grados, con sensación agradable al mediodía.

Orihuela

El día estará marcado por la estabilidad y el cielo despejado, en un ambiente seco y luminoso. El viento será flojo y variable, sin incidencias destacables en la vida cotidiana. Se espera una mañana fresca y una tarde templada, con temperaturas entre 5 y 21 grados.

Alcoy

El amanecer será frío en el interior, con predominio de cielos poco nubosos y un ambiente plenamente estable. El viento soplará flojo, permitiendo una recuperación térmica durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 16 grados, con una tarde suave y soleada.

Dénia

En la Marina Alta predominarán los intervalos de nubes y claros, aunque el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias. El viento del norte soplará con cierta intensidad durante la mañana, especialmente en el litoral. Los termómetros marcarán entre 8 y 19 grados, con sensación agradable en las horas centrales.