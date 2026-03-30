El tráfico en Alicante arranca la mañana con 45 incidencias en 14 carreteras y retenciones en la A-70 y la N-332

La mañana de este lunes 30 de marzo ha comenzado con un mapa de tráfico especialmente cargado en la provincia de Alicante. A las 9.35 horas constaban 45 incidencias en 14 carreteras, con varios puntos conflictivos por obras, obstáculos fijos, accidentes y retenciones que afectan tanto a los accesos a la capital como a otras vías principales de la red provincial, según el último parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los focos más complicados se concentra en la A-70, donde se registra una retención por circulación irregular entre los kilómetros 15,44 y 11, en sentido decreciente de la kilometración, entre Alicante y Santa Faz. A eso se suman dos incidencias más en esa misma vía: un accidente en el kilómetro 5,96, en Mutxamel, y un obstáculo fijo por incendio de vehículo en el kilómetro 11,037, en Santa Faz, ambos en sentido creciente.

También presenta problemas la N-332, con varios avisos activos a primera hora. En Alicante capital se ha notificado un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 109,154, mientras que en El Altet hay retención con circulación irregular hacia Murcia entre los kilómetros 95,58 y 93,98. A ello se añaden obras en Guardamar del Segura, con el carril izquierdo cerrado entre los kilómetros 69,7 y 71,2, y trabajos en otros puntos como Plans y l’Olla.

En la A-31 se concentran varias afecciones por obras en el entorno de Alicante y Bacarot. Desde las 9.32 horas está cerrado el carril izquierdo entre los kilómetros 238 y 237, y también la entrada en el kilómetro 237 en Bacarot, con el carril derecho cerrado. Además, se ha informado de un obstáculo fijo en el kilómetro 213,002, en La Estación.

Otro de los puntos de mayor impacto sigue siendo la AP-7 a la altura de Agost, donde continúan las obras con una incidencia de nivel rojo por corte total entre los kilómetros 697,3 y 697,9 en sentido creciente, una situación que se mantendrá, en principio, hasta el 25 de septiembre. En ese mismo tramo se ha habilitado circulación por carril en sentido contrario y siguen activos otros cierres parciales en el entorno de La Alcoraya y Agost.

La jornada deja además incidencias destacadas en otras carreteras principales de la provincia. En la A-7 hay trabajos con cierre de carril en puntos como Alcoy, Ibi, Castalla, Altabix y La Estación, además de un corte total de salida en El Realengo, activo desde octubre del año pasado. En la N-340 hay cortes móviles entre La Aparecida y El Altet en ambos sentidos, mientras que en la EL-20, a la altura de Atzavares, figura el arcén cerrado por obras.

Fuera de los grandes ejes, también se mantienen varios avisos por obras prolongadas o circulación alterna en carreteras como la CV-70, la CV-700 o la CV-868, esta última con corte total en ambos sentidos en el kilómetro 8,75, en la pedanía oriolana de La Matanza.

En cuanto a los accidentes del día, a las 9.35 horas constaban dos incidencias por accidente en la provincia: una en la N-332 en Alicante y otra en la A-70 en Mutxamel.

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La situación, por tanto, aconseja extremar la precaución, especialmente en los accesos a Alicante por la A-70, la N-332 y la A-31, donde se concentran a esta hora las principales complicaciones circulatorias.