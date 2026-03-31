Alicante se abre al baño en Semana Santa con polémica por las playas accesibles

La temporada de baño se inaugura en Alicante, aunque no para todos. El Ayuntamiento ha celebrado este martes la puesta en marcha del servicio de socorrismo anunciando que los arenales de la ciudad están "preparados para recibir a miles de visitantes en Semana Santa". En cambio, Cocemfe cree que el Consistorio "discrimina" al no habilitar las zonas accesibles hasta el 1 de julio.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha explicado los servicios de los que se pueden disfrutar esta Semana Santa en las playas alicantinas, en unos días en los que se espera alcanzar el 89 % de ocupación según los datos de reservas que ha facilitado la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Provincia de Alicante (Apha). "Esperamos una Semana Santa fantástica tanto por las visitas nacionales e internacionales como por la climatología que este año invita a disfrutar de las playas, las calles y sobre todo de las procesiones alicantinas que están declaradas de Interés Turístico Nacional", ha señalado la edil popular.

Esperamos una Semana Santa fantástica tanto por las visitas como por la climatología Ana Poquet — Concejala de Turismo de Alicante

En este sentido, ha recordado que el servicio de Salvamento y Socorrismo se puso en marcha en todos los botiquines el pasado sábado y continuará hasta el Lunes de Pascua de forma ininterrumpida. Además, el día de Santa Faz estará habilitado de 11:00 a 19:00 horas. Poquet también ha incidido en que los chiringuitos ya están abiertos en las playas de El Postiguet, Urbanova y la Albufereta para la temporada media y alta, mientras que en la playa de San Juan arrancarán el 1 de mayo. En la misma línea, las tumbonas y sombrillas se encuentran ya en todas las playas, así como las taquillas del Postiguet, que también se han puesto a disposición de los bañistas.

¿Y el baño adaptado?

Eso sí, desde Cocemfe apuntan que estos servicios no son para todo el mundo. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica lamenta que, en plena Semana Santa, "los puntos de baño accesible para personas con movilidad reducida continúan sin estar operativos". Una situación que "un año más, evidencia una falta de planificación que repercute directamente en el ejercicio de derechos fundamentales".

El colectivo remarca que "mientras otros servicios del litoral ya han sido activados con el inicio de la temporada, las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso universal al mar no estarán disponibles hasta el 1 de julio, generando una situación de desigualdad que afecta tanto a residentes como a visitantes".

Es inaceptable que en Alicante las personas con movilidad reducida tengan que esperar hasta el mes de julio Cristina Esclapés — Presidenta de Cocemfe Alicante

Del mismo modo, Cocemfe Alicante denuncia que "esta situación no responde únicamente a un problema organizativo, sino que supone una clara vulneración del principio de accesibilidad universal", reconocido en la normativa vigente. Además, se insiste en que "esta situación no es nueva", sino que en campañas anteriores ya se ha venido "alertando de la necesidad urgente de adelantar la puesta en marcha de los servicios de playas accesibles, reclamando una planificación estable que evite retrasos reiterados".

La presidenta de la organización en Alicante, Cristina Esclapés, ha señalado que "es inaceptable que en una ciudad turística como Alicante, las personas con movilidad reducida tengan que esperar hasta el mes de julio para poder acceder a servicios básicos que deberían estar disponibles desde el inicio de la temporada. No se trata de una cuestión económica, sino de voluntad, planificación y compromiso real con la igualdad de oportunidades". En este sentido, Esclapés ha manifestado que "la accesibilidad no puede seguir tratándose como un servicio estacional, sino como una condición estructural imprescindible para garantizar derechos en igualdad".