Alicante entrega las llaves de las primeras viviendas de El Portón, 20 años después

El Ayuntamiento de Alicante ha entregado este martes, en pleno escándalo por las viviendas protegidas de Les Naus, las llaves de los primeros 10 alquileres sociales a jóvenes en el edificio de El Portón. Un bloque municipal situado en el Casco Antiguo, cuya construcción obtuvo licencia en el año 2006 y llevaba desde entonces pendiente de finalizar. Los nuevos contratos contarán con un importe que se situará entre los 110 y los 117 euros al mes, en función del caso.

El Patronato Municipal de la Vivienda ha materializado la adjudicación de los beneficiarios tras culminar el proceso de baremación ligado al Programa de Emancipación para Jóvenes de hasta 35 años. Ahora, los nuevos vecinos harán frente a arrendamientos con precios por debajo de los 120 euros mensuales. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha resaltado "los empleados públicos del Patronato de la Vivienda han procedido a la entrega de llaves, tras la firma de los contratos de alquiler asequible a los nuevos inquilinos de estas 10 viviendas" y espera que "en los próximos días" sea posible hacer lo propio con los inmuebles restantes, tras renunciar tres de los beneficiarios de la bolsa de demandantes.

Las 14 viviendas de El Portón, en la calle Álvarez del Casco Antiguo, cuentan con una superficie media de 34 metros cuadrados útiles y estarán destinadas a jóvenes de hasta 35 años con ingresos inferiores a dos veces el IPREM. De Juan ha anunciado también la próxima entrega de un inmueble situado en la planta baja del edificio a la Fundación San Rafael, tras culminar el proceso de cesión gratuita. Esta vivienda, completamente accesible, se destinará a mejorar la autonomía de personas con discapacidad intelectual dentro de su programa de Vivienda de Respiro.

Fin de la obra interminable

El pasado mes de diciembre, el Consistorio dio por terminadas las viviendas para alquiler joven de El Portón, un proyecto que se cerraba así tras casi dos décadas de retrasos desde que obtuvo licencia en 2006 y 18 años después de la primera piedra, en 2007. El Patronato Municipal de la Vivienda recibió entonces la obra e inició el proceso para seleccionar inquilinos de hasta 35 años con la previsión de entregar las llaves en febrero.

La promoción, ubicada entre las calles Álvarez y San Bartolomé, fue finalizada por Gestaser Obras y Servicios S.L. por 1.413.398,33 euros, tras varios reinicios, el último de ellos emprendido un año antes, y que culminó, además, con otros cuatro meses de retraso. El alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, visitaron el edificio ya concluido, que incorpora un ascensor cuyo uso se compartirá con vecinos del barrio de Santa Cruz con problemas de movilidad. Además, la obra mejora la urbanización del entorno, con una travesía peatonal y una nueva plaza.