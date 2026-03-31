Alicante refuerza la inspección de la limpieza a la espera de renovar el servicio

El Ayuntamiento de Alicante contratará cinco nuevos inspectores para el servicio de limpieza, después de que las recientes jubilaciones hayan mermado la plantilla hasta contar con solo seis profesionales para este fin, uno de ellos actualmente de baja. El ejecutivo municipal elevará a 11 el total de profesionales mediante la incorporación de nuevos interinos, a la espera de que las plazas puedan convertirse en fijas con una futura modificación del contrato.

En septiembre del pasado año, el Consistorio ya avanzó que trataría de reforzar la plantilla de inspectores de limpieza, actualmente reducida por las recientes salidas, que recortaron el personal a la mitad. Para ello, el ejecutivo municipal creó una bolsa de trabajo con la que esperaba duplicar los trabajadores actuales, pasando de seis a once. En ese momento, el gobierno de Luis Barcala reconocía que "la dotación actual es absolutamente insuficiente y da lugar a que no sea posible llevar a cabo un número significativo de acciones de supervisión y control directo de las tareas y obligaciones de los contratistas".

En este sentido, se indicaba que los puestos de trabajo "han ido quedando sin cobertura tras las sucesivas jubilaciones producidas en el presente ejercicio y en años anteriores", hasta contar únicamente con seis funcionarios, uno de ellos de baja de larga duración. Dado que, en materia de limpieza, la ciudad está dividida en 11 sectores de actuación diferentes, los técnicos apreciaban necesario contar con al menos un inspector para cada una de las zonas, una situación que no se da en Alicante desde hace años.

Finalmente, ha sido seis meses después cuando se ha materializado la incorporación de los cinco nuevos profesionales, aunque se sumarán al servicio de forma interina. El objetivo, según ha destacado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, es que el futuro modificado del contrato (en el que el Ayuntamiento trabaja para aplicar un "plan de choque") se contemple la creación de las citadas plazas dentro de la plantilla indefinida.

De acuerdo con el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local, los cinco inspectores percibirán por sus servicios un total de 193.703 euros hasta finales de año. Una cifra que supone unos 38.000 euros por trabajador, debido a la suma del salario base (12.181 euros) y conceptos como los complementos específicos, de destino o de productividad.

Cambios de contrato

El contrato de limpieza, adjudicado en 2022 a la UTE Netial por 323 millones de euros, sufrió el pasado año dos modificaciones en solo un mes. La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles.

Tras ello, el PP y Vox anunciaron una tercera modificación, con la que el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros. Un anuncio que también debe servir para dar encaje a los nuevos inspectores y que llegó después de que el alcalde, Luis Barcala, haya reconocido en varias ocasiones que la limpieza en Alicante "debe mejorar" y que, con estas medidas, se busca una solución "mejorada y más eficiente".