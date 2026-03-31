La baja participación frena la eficacia del cribado para reducir la mortalidad en cáncer de colon

La eficacia del cribado de cáncer colorrectal para reducir la mortalidad depende, en gran medida, de la participación de la población diana (de 50 a 69 años), máxime siendo el segundo tumor más letal tras el cáncer de pulmón. Aunque se trata de una herramienta preventiva contrastada, capaz de detectar lesiones precancerosas y tumores en fases iniciales, su impacto real se ve limitado cuando una parte significativa de la ciudadanía no se somete a las pruebas recomendadas. Cada año se detectan 5.000 nuevos casos de este carcinoma en la Comunidad Valenciana (de ellos 1.700 en la provincia de Alicante) y representa el 14 % de todas las muertes oncológicas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 fallecieron por cáncer de colon, recto y ano 1.675 personas en toda la Comunidad Valenciana, de ellos 583 alicantinos.

Este programa de cribado —basado en el test de sangre oculta en heces— no alcanza los niveles de cobertura necesarios para lograr el máximo beneficio poblacional. Para reducir de forma significativa la mortalidad, sería deseable superar el 70% de participación. Sin embargo, en la Comunidad es del 45 %.

Cada año se detectan 5.000 nuevos casos de esta carcinoma en la Comunidad Valenciana y representa el 14 % de todas las muertes por cáncer

Entre ocho y diez años

Es un dato del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos que preside el oncólogo Fernando Rivera, que se da a conocer con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se celebra este 31 de marzo. Esto supone que cerca de 300.000 ciudadanos (100.000 de ellos alicantinos) no se hacen una prueba en la que el diagnóstico precoz es clave para reducir la mortalidad: el cáncer colorrectal se cura en el 90 % de los casos si se detecta en estadios iniciales pues es uno de los pocos que avisan. Un pólipo tarda en desarrollarse entre ocho y diez años.

El cribado no es un trámite sanitario, sino una verdadera oportunidad de vida para toda la población Fernando Rivera — Oncólogo del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos

Este cribado tiene un alto potencial para salvar vidas pero sin una participación suficiente incluso las mejores estrategias preventivas ven reducido su alcance y efectividad. El catedrático de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Domingo Orozco, recomendó recientemente en un acto público participar en los cribados de cáncer de colon, que tienen una menor adherencia que el de mama, lo que podría prevenir muchos casos.

Las causas de la baja participación son múltiples, apuntan médicos consultados: desde la falta de información y concienciación a la ausencia de síntomas, la baja percepción de riesgo personal, el miedo a los resultados, y la presencia de otras enfermedades o eventos vitales estresantes coincidentes con la invitación. Las personas más jóvenes una menor sensación de vulnerabilidad a las enfermedades, lo que se convierte en una barrera para la participación. Así como la incomodidad asociada a los procedimientos a la hora de tomar la muestra de heces. Por sexos, los hombres participan algo menos (51,41 frente a 47,01 %).

Análisis de heces para la prevención y el diagnóstico precoz en cáncer colorrectal / Efe/Morell

Sangre oculta

"El cribado no es un trámite sanitario, sino una verdadera oportunidad de vida para toda la población. Si el tumor se detecta a tiempo, el porcentaje de éxito en los tratamientos puede aumentar notablemente”, subraya el doctor Rivera.

El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente en España. Por ello, los oncólogos reivindican la necesidad de ampliar los programas de cribado hasta los 74 años, tal y como recomienda la Unión Europea, y ya están haciendo comunidades como La Rioja, País Vasco o Castilla y León. “El cribado funciona, y los datos lo demuestran”, recuerda el oncólogo.

La prueba, totalmente indolora, consiste en analizar una muestra de heces en la población de riesgo, y ver si tiene sangre. “Si la tiene, se hace una colonoscopia, pero alrededor del 95% corresponden a pólipos o adenomas, lesiones que pueden eliminarse durante la colonoscopia antes de que evolucionen a cáncer. Cuando la prueba da negativo, se repite cada dos años. Además, hay que dar un mensaje positivo: cualquier persona que tenga más de 50 años debería participar en el cribado. Si todo el mundo lo hiciera, se podrían salvar 3.600 vidas al año”, afirma.

La participación en las colonoscopias que Sanidad indica tras una sospecha se eleva en cambio al 93 %

Colonoscopia

En la Comunidad Valenciana el programa se puso en marcha en 2005, y en estos veinte años se han detectado 6.156 casos de cáncer de colon y 75.968 personas con adenomas entre las tres provincias, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad. El pasado ejercicio participaron más de 271.000 personas, por lo que si participaran todas las invitadas serían más de medio millón.

En 2025 se registraron 13.722 test positivos de sangre oculta en heces, lo que representa el 4,65% del total de muestras analizadas (5,59% en hombres y 3,86% en mujeres). Se detectaron 315 casos de cáncer de colon entre las tres provincias, y se identificó a 5.202 personas con lesiones precursoras o pólipos, lo que equivale a una tasa de 19,16 adenomas por cada 1.000 test realizados, dentro de los estándares europeos.

Tras un resultado positivo, se ofrece una colonoscopia óptica como prueba diagnóstica confirmatoria. Frente a la menor tasa de participación en el cribado, la de aceptación de esta prueba es del 93,72%, por encima del 85% recomendado.

Umbral

El éxito o fracaso del cribado registra una diferencia de más de 40 puntos porcentuales entre comunidades. Las regiones con programas más antiguos y consolidados, como País Vasco, Navarra, Cataluña, alcanzan cifras cercanas o superiores al 70 %, consideradas óptimas para impacto poblacional. Pero son varias las comunidades en las que la participación sigue por debajo del umbral recomendado, algunas con tasas de participación del 30 %.

Incrementar la participación se convierte en un objetivo prioritario de salud pública. Para ello, es fundamental reforzar las campañas de información y promover una comunicación más cercana y efectiva entre profesionales sanitarios y ciudadanía.