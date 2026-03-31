Carrera solidaria del IES San Blas de Alicante a favor de la Asociación contra el Cáncer

El IES San Blas de Alicante ha llevado a cabo este martes su carrera solidaria, que supera las 20 ediciones. Es el segundo año que el dinero recaudado irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, fin benéfico que se mantendrá en próximas ediciones, tal y como explica la vicedirectora del centro, Mónica González Torres.

"Nos ha costado muchísimo conseguir las instalaciones de la Ciudad Deportiva de nuestra ciudad de Alicante, porque a pesar de que desde el 2 de septiembre teníamos hecha la reserva hasta el último momento desde el Patronato de Deportes nos han puesto dificultades. Si a eso le sumamos la huelga de profesores y profesoras que hace menos de un mes se convocó, he de afirmar que esta carrera ha supuesto un esfuerzo más que suficiente para que hoy todo saliera como tenía que salir, de maravilla", explica.

Plantilla implicada

La vicedirectora del instituto añade que la Asociación Española contra el Cáncer les ha ayudado con todo desde el primer momento.

Además, "contamos con una plantilla de profesorado de 80 profesores y profesoras muy implicada y competente. Hoy han participado los 800 alumnos y alumnas que cada forman parte de nuestra comunidad del IES San Blas y el alumnado que cursa 6º de primaria en el CEIP San Fernando (estudiantes que dentro de muy pocos meses formarán parte de nuestra gran familia) junto con todas las entidades que nos han ayudado a que todo fuera posible".

Asimismo, ha colaborado "desde el alumnado que cursa el ciclo formativo de TSEAS y el específico de fútbol en nuestro instituto vecino IES 8 de marzo, hasta el club Akra Rugby, la academia IN SITU, el club de defensa personal y artes marciales Krag Maga, Mercalicante y el Ayuntamiento de Alicante con su programa DISFRUTA", detalla.

RAFA ARJONES

Jornada lúdica

Desde el instituto afirman que ha sido una jornada solidaria, lúdica, social y saludable donde el eje principal era recaudar dinero que han endulzado con actividades para todos los gustos como defensa personal, baile, quiddich, fútbol, voleibol, gynkana, juegos tradiciones, floorball y pádel.

"Estamos más que agradecidos porque hoy hemos puesto nuestro granito de arena para esta asociación que lucha por la calidad de los enfermos y enfermas de cáncer, además de cuidar de sus familias y dar apoyo a quiénes de su entorno lo necesitan. Además, luchan porque la tasa de supervivencia llegue al 70% de pacientes diagnosticados con cáncer".

Aportaciones

A la vuelta de las vacaciones recogerán entre el alumnado todas las aportaciones para poder hacer a donación que tanto les ilusiona. El año pasado recaudaron más de 3.000 euros y este año quieren ser igual o más solidarios.

"Hoy hemos corrido por todas las personas que han luchado, luchan o lucharán por esta cruel enfermedad. Porque luchar por vivir es también educar. Y hoy, si algo hemos aprendido todos y todas, es que juntos somos más".