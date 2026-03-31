La consellera de Educación califica de política la huelga de profesores

La huelga de profesores, que ha sacado a miles de personas a las calles de Alicante en defensa de las mejoras salariales y laborales en la enseñanza pública, esconde para la Generalitat más intencionalidad política que educativa.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, reprochó tras las protestas celebradas en el conjunto de la Comunidad, que los sindicatos "convoquen una huelga y eleven el tono reivindicativo cuando durante los ocho años de gobiernos del Botànic no promovieron movilizaciones de esta intensidad ante situaciones estructurales similares o incluso más complejas".

Para la responsable autonómica del PP, "esta diferencia de actitud evidencia una doble vara de medir que resta credibilidad a la protesta y la sitúa más en el terreno político que en el estrictamente educativo".

Pese a la lectura que ha hecho la Generalitat de esta protesta masiva, Ortí, ha vuelto a exhibir su voluntad de tender puentes y ha reiterado que el Consell "está firmemente comprometido con el marco de diálogo permanente con la comunidad educativa, porque entendemos que las reformas y mejoras del sistema educativo deben construirse desde el acuerdo, no desde la confrontación”. Todo ello pese a que su departamento ya ha dejado claro que buena parte de las reivindicaciones del profesorado están supeditadas a la financiación del Gobierno central y pese al bloqueo de las negociaciones que denuncian los sindicatos.

Es llamativo que convoquen una huelga y eleven el tono reivindicativo cuando durante los ocho años del Botànic no promovieron movilizaciones de esta intensidad Carmen Ortí — Consellera de Educación

La consellera de Educación, en el Ayuntamiento de Alicante, durante una visita reciente / ALEX DOMINGUEZ

Compromiso autonómico

De cualquier manera, ha reiterado que la Administración que dirige "ha apostado siempre por mantener abiertos todos los canales de diálogo con toda la comunidad educativa y con las organizaciones sindicales y así va a seguir siendo”. Además, ha recordado que existe “un calendario de negociación activo en las mesas sectoriales, donde se abordan las principales demandas del profesorado”.

En cualquier caso, ha destacado el "firme compromiso del Consell con la mejora del sistema educativo, que se pone de manifiesto a través de medidas orientadas a reforzar la calidad educativa, mejorar las condiciones del profesorado y garantizar la estabilidad del sistema".

Con todo, la titular Educación ha garantizado que "frente a movilizaciones que generan incertidumbre en las familias, la conselleria apuesta por la responsabilidad institucional, el trabajo riguroso y las soluciones estructurales que beneficien a toda la comunidad educativa".