«Explora Alicante» exhibe la diversidad turística de la provincia

La provincia de Alicante se ha consolidado desde hace años como uno de los destinos turísticos predilectos tanto para visitantes nacionales como internacionales, pero su verdadero valor no se explica solo por las cifras ni por la fidelidad de quienes la eligen cada temporada. Alicante seduce porque ofrece mucho más que una escapada al sol. Quien llega encuentra mar, montaña, gastronomía, patrimonio, naturaleza, tradición y una forma de vivir que convierte cada estancia en una experiencia completa.

Su orografía dibuja un territorio de contrastes en el que, en pocos kilómetros, se puede pasar del azul del Mediterráneo a las sierras del interior; de los paseos junto al mar a los valles, barrancos y bosques que cambian de color con las estaciones. A ello se suma un clima templado que permite disfrutar del aire libre durante gran parte del año. Alicante invita a moverse, a recorrerla sin prisa y a dejarse llevar por una sucesión de paisajes, pueblos y experiencias que encajan tanto en una escapada breve como en unas vacaciones largas.

Adentrarse en la provincia y descubrirla es una invitación a mirar Alicante con amplitud. Porque más allá de sus iconos más conocidos, el territorio ofrece una suma de experiencias que hacen del viaje algo inolvidable. Siempre hay un motivo para volver y siempre hay algo nuevo que incorporar al mapa personal de cada visitante.

Con el objetivo de poner en valor toda esa riqueza y mostrar la amplitud de propuestas que ofrece la provincia, Prensa Ibérica e INFORMACIÓN han organizado la exposición «Explora Alicante», una muestra a pie de calle compuesta por 20 imágenes en las que se representan algunas de las múltiples opciones que propone esta provincia para vivir experiencias inolvidables. La colección podrá visitarse del 2 al 15 de abril en el paseo Doctor Gadea de Alicante. La iniciativa nace con la vocación de promover el turismo en ciudades de toda la provincia y de acercar al público, de una forma visual y accesible, algunos de sus principales atractivos.