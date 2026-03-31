El gobierno de Barcala afirma ahora que no ha terminado la investigación interna por el caso de Les Naus de Alicante

El gobierno local de Luis Barcala demoró hasta en dos ocasiones la convocatoria de la comisión para investigar el escándalo de las viviendas protegidas, a la espera de concluir los expedientes abiertos a funcionarios municipales por su posible implicación. Finalmente, el organismo celebró su primera reunión el pasado lunes y, un día más tarde, el ejecutivo popular aseguró que las averiguaciones habían concluido. Ahora, el vicealcalde, Manuel Villar, sostiene que no es así: aún falta elaborar las conclusiones.

"Habríamos querido comenzar esta semana, pero estamos pendientes de los expedientes informativos, que no se han finalizado todavía", reconocía el propio Villar el pasado 10 de marzo. En aquel momento, el edil popular manifestaba que "seguramente, de aquí a final de semana tienen que estar finalizados los expedientes" y que estaba previsto finalizar los interrogatorios al día siguiente. Semanas después, ya con la comisión constituida, el vicealcalde fue de nuevo el encargado de actualizar la situación: "Los funcionarios que han llevado a cabo la instrucción del expediente ya han concluido", afirmó, aunque descartó facilitar más información por el momento: "Entenderéis que no sea por una rueda de prensa como se enteren los que han sido objeto de ese expediente", añadió.

No obstante, este mismo martes, Villar ha puesto de manifiesto que se desconoce el resultado oficial de las investigaciones internas, puesto que las conclusiones aún no han sido elaboradas. Pese a que era la condición a la que se acogió el gobierno popular para convocar la comisión de investigación, y aunque el organismo echó a andar la pasada semana, el vicealcalde remarca ahora que "el instructor y la secretaria están acabando de redactar el informe final" y que, pese a que "están concluidas las conclusiones" todavía "falta redactarlo".

Documentación a medias

Por su parte, la oposición ha lamentado que no se incluyan estas investigaciones entre los documentos incorporados a la comisión, aunque, según el vicealcalde, el "verdadero objetivo" del organismo es "aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción". Al respecto, Villar ha indicado que se incluirán las conclusiones cuando estén elaboradas, pero que no se enviarán los demás documentos relacionados con las averiguaciones internas.

Sí se aventuró el edil popular a respaldar a María Pérez-Hickman como jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, tras investigar su vinculación con el escándalo de las viviendas protegidas. Pese a que la funcionaria, que dimitió como directora general, cuenta con dos hijos y un sobrino en el polémico residencial, Villar apuntó que el ejecutivo popular la mantendrá en su actual puesto en el organigrama municipal, de libre designación. Preguntado sobre esta cuestión, confirmó que Pérez-Hickman "sí sigue de jefa de Contratación" y que, cuando se comunique formalmente el resultado de los expedientes, "la idea es que se mantenga" este nombramiento como responsable del servicio.