La hermandad de Santa Cruz refuerza las normas para el Miércoles Santo: maquillaje discreto y pelo recogido

La cuenta atrás para el Miércoles Santo ya se siente en el barrio de Santa Cruz, donde cada gesto cuenta y cada detalle forma parte de una tradición que trasciende generaciones. A pocas horas de que los tronos vuelvan a recorrer sus estrechas calles, la hermandad de Santa Cruz ha querido poner el foco no solo en la devoción, sino también en la responsabilidad que implica formar parte del cortejo procesional.

En este contexto, la Junta Directiva ha difundido un comunicado dirigido a sus hermanos y hermanas en el que recuerda la importancia de mantener "un comportamiento adecuado y acorde a lo que una procesión conlleva", con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la procesión y preservar la esencia de una de las citas más emblemáticas de la Semana Santa alicantina.

Orden y seguridad en el recorrido

La hermandad insiste especialmente en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios dentro del recorrido procesional. En este sentido, advierte de que "todos los costaleros y costaleras y hermanos de fila deberán evitar los desplazamientos por dentro del recorrido procesional y, por supuesto, no pasar entre los músicos y escoltas de los tronos", ya que estas acciones pueden derivar en incidentes.

La llamada a la responsabilidad se extiende también al público. Desde la organización recuerdan que es imprescindible respetar los cortes policiales "con el fin de prevenir accidentes", así como las restricciones de acceso a la Ermita de Santa Cruz, que permanecerá cerrada desde las 16:00 horas hasta la finalización de la procesión.

Cuidado de la imagen y uniformidad

Más allá de la seguridad, el comunicado hace hincapié en la imagen que proyecta la hermandad. El uso de calzado y calcetines negros será obligatorio para todos los participantes, reforzando la uniformidad del conjunto.

Además, se recomienda que quienes tengan el cabello largo lo lleven recogido "lo más recogido posible", con el fin de no molestar al compañero que marcha detrás. En el caso de las mujeres, se solicita evitar "un maquillaje llamativo", apostando por una estética discreta acorde con el carácter penitencial de la procesión.

La Junta Directiva agradece de antemano la implicación de todos los cofrades y subraya que "un poco de colaboración entre todos es la suma para el bien de nuestra Hermandad", reforzando la idea de conjunto que define a esta corporación.

Una hermandad con historia

Fundada en 1945, la hermandad Penitencial de Santa Cruz volverá a salir a la calle este Miércoles Santo a las 19:00 horas desde su ermita, con recogida prevista a las 00:30. Entre sus imágenes titulares destacan Nuestro Padre Jesús Cautivo, el Santísimo Cristo de la Fe “El Gitano”, la Virgen de los Dolores y el conjunto del Descendimiento con Nuestra Señora de la Piedad Coronada, cuya coronación canónica tuvo lugar en 2023 en la Concatedral de San Nicolás.

La procesión, una de las más singulares por su recorrido por el casco antiguo, contará este año con el estreno de nuevas faldillas procesionales en algunos de sus tronos y con citas destacadas como el encuentro en la plaza de Abad Penalva. Además, la hermandad se prepara para acoger en octubre el XXII Encuentro Nacional del Descendimiento.

Con todo preparado, la Junta Directiva ha querido cerrar su mensaje apelando al sentimiento de comunidad tras "un año de trabajo por nuestra Hermandad", deseando a todos una buena estación de penitencia y confiando en que sus titulares "brillen con luz propia este Miércoles Santo".