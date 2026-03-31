El Martes Santo reafirma la tradición cofrade en Alicante

Alicante se detuvo al caer la tarde, sumida en un ambiente contenido, expectante. Frente a las parroquias, los primeros nazarenos se organizaban mientras los fieles tomaban sus posiciones. El Martes Santo arrancó así en la ciudad, sin estridencias, con pasos, tambores y cornetas creando un pulso que guió a hermandades y cofradías por una ciudad cargada de devoción. Cada cortejo procesional fue hilando una jornada en la que tradición y renovación caminaron de la mano, dejando novedades y momentos de fraternidad que quedaron suspendidos en la memoria de los alicantinos.

Martes Santo en Alicante 2026: así ha sido la salida de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura / Lydia Ferrándiz

La apertura de las puertas de la parroquia de San Antonio de Padua marcó el inicio de ese relato con la salida de la cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura.El cortejo, amplio y ordenado, se fue desplegando con la elegancia que caracteriza a esta corporación, en la que nazarenos y damas de mantilla aportaron una estampa de gran riqueza visual a la que sumaron el concejal de Seguridad, Julio Calero, el socialista, Miquel Castelló, los concejales de Vox y miembros de la hermandad, Mario Ortolá y Óscar Castillo, además de un fraile franciscano.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura / Jose Navarro

Los dos tronos titulares comenzaron su caminar entre la expectación de los asistentes. La salida del templo, condicionada por la estrechez de la puerta, obligó a una maniobra precisa que fue seguida con expectación por los asistentes. Ese mismo pulso técnico se repitió en uno de los puntos más esperados del recorrido: la "doble revirá" en las calles Quintana y Capitán Segarra, junto al entorno del Mercado Central, donde el cortejo demostró su solvencia en uno de los tramos más complejos.

Semana Santa en Alicante 2026: así ha sido la procesión de la Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura este Martes Santo / Jose Navarro

A medida que avanzaba hacia el entorno del Teatro Principal y la Carrera Oficial, la procesión fue ganando en intensidad. Este año, además, el paso del Ecce-Homo lució la culminación de uno de sus trabajos más destacados: el tallado completo de los respiraderos, con los cuatro casetones que enriquecen visualmente el conjunto. En paralelo, el paso de palio de la Virgen de la Amargura incorporó dos cirios votivos cargados de simbolismo, uno con el abrazo franciscano en honor a Miguel Rodríguez Cutillas y otro dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Semana Santa en Alicante 2026: así ha sido la procesión de la Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada en el Martes Santo / Jose Navarro

Pasión por el Cristo del Mar

A medida que la tarde avanzó, la atención se trasladó a la basílica de Santa María. Allí, la hermandad del Cristo del Mar protagonizó uno de los momentos más esperados con la apertura de sus puertas. El silencio previo a la salida volvió a imponerse entre el público, consciente de la singularidad del instante.

El primero en hacer su salida fue el Santísimo Cristo del Mar, con su esplendor dorado completado el pasado año, que avanzó a varal con la sobriedad que lo caracteriza. Tras este, la salida de la Virgen de los Dolores Coronada, bajo palio, fue uno de los instantes más sobrecogedores. Los costaleros tuvieron que arrodillarse para salvar el umbral del templo, en una maniobra que combinó dificultad técnica y una profunda carga simbólica. A su salida, un manto de pétalos de flores recibió a la Virgen.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada / Jose Navarro

Entre el cortejo, acudió a realizar la primera levantá el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien después se uniría al cortejo de nuevo para la "cangrejá". Además, la Bellea del Foc, Adriana Vico, procesionó junto al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, miembros de la comandancia naval de Alicante y cofrades de otras hermandades de la Semana Santa alicantina.

El cortejo procesional contó con momentos esperados por el público, como la "doble revirá" en el entorno del convento de las Monjas de la Sangre, las dos petalás a la Virgen de los Dolores para la que fueron despetaladas más de 3.000 rosas, o el paso por la Carrera Oficial, donde se interpretó la marcha "La misión de la Esperanza", de Rubén Jordán, dedicada a la Virgen.

Sin embargo, fue en la calle Villavieja donde la procesión alcanzó uno de sus puntos más emotivos. Allí, durante la conocida "cangrejá", la Virgen ascendió mientras sonaba la Habanera de los Dolores. Este año, además, la Virgen estrenó una nueva saya bordada por Valentín Ruiz, que destacó bajo la iluminación tenue de los cirios. A ello se sumó la mejora en la organización del cortejo con la incorporación de varas y palermos, reforzando la elegancia del conjunto.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad Penitencial Stabat Mater / Pilar Cortés

Hermandad en Stabat Mater

La noche fue ganando protagonismo y, con ella, el tono de recogimiento se acentuó con la salida de la hermandad Penitencial Stabat Mater desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. El inicio de la procesión, acompañada por el sonido de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Caña, marcó el inicio de un cortejo sobrio, con una notable presencia de jóvenes y niños que evidenciaron el vínculo de la hermandad con el colegio de los Hermanos Maristas, y a la que se unió la concejala de Turismo, Ana Poquet, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, junto a miembros de la obra social de la hermandad y de la Fundación Marcelino Champagnat.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad Penitencial Stabat Mater /

El paso avanzó con la dificultad añadida de sus dimensiones y el trabajo coordinado de sus 150 costaleros. Las calles del centro, especialmente en giros como los de Teatro con Bazán o Bazán con Pascual Pérez, pusieron a prueba la pericia de la cuadrilla, dejando escenas de gran valor técnico antes de realizar su entrada en Carrera Oficial.

El recorrido continuó por enclaves como la calle Mayor o la plaza de la Santísima Faz hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar el encuentro entre el Cristo de la Caña y Nuestra Buena Madre. Fue un momento cargado de simbolismo, en el que toda la hermandad se reunió en torno a sus titulares, en una escena que condensó el sentido profundo de la procesión.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús / Pilar Cortés

Devoción por Nuestro Padre Jesús

Y cuando la jornada parecía encaminarse hacia su final, la concatedral de San Nicolás abrió sus puertas para dar paso a la hermandad de Nuestro Padre Jesús. La salida del Nazareno congregó a numerosos fieles en un desfile procesional en el que sus capataces iniciaron el recorrido con sus hijos en brazos.

La gran novedad de este año fue la recuperación del recorrido tradicional, con el regreso a la avenida de la Constitución antes de la Carrera Oficial. Un cambio que fue recibido con especial emoción por los hermanos, al suponer una vuelta a los orígenes de la hermandad. El paso por la calle Labradores, en el Casco Antiguo, volvió a convertirse en uno de los momentos más significativos. Allí, la Virgen ascendió acompañada por su marcha propia, "Nuestra Madre sube por Labradores", en una escena seguida con especial atención por quienes conocen la historia de la hermandad.

Martes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús /

El cortejo, cada vez más nutrido de familias y jóvenes, reflejó el crecimiento de la hermandad, impulsado en parte por su vinculación con el colegio Calasancio, al que también se unieron el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, la concejala de Comercio, Lidia López, la portavoz socialista, Ana Barceló, y miembros de la Policía Local.

Nuestro Padre Jesús, conocido como el "Nazareno de la concatedral", mantuvo su presencia serena durante todo el recorrido, acompañado por la Virgen de las Penas, que aportó un contrapunto más reciente al conjunto. Precisamente, uno de los momentos culminantes de la noche fue el encuentro de ambas imágenes en la plaza del Abad Penalva, al finalizar la procesión.

La recogida puso fin a una jornada larga, intensa, en la que Alicante volvió a dejarse llevar por el pulso de su Semana Santa. El Martes Santo se despidió sin estridencias, como había transcurrido, dejando en el aire una sensación de continuidad, de tradición viva que, paso a paso, sigue escribiendo su propia historia.