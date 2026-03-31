Los profesores estallan contra la masificación de las aulas y la falta de manos en Alicante
Cientos de docentes se concentran frente a la Dirección Territorial de Educación en la segunda huelga del curso para reclamar mejoras salariales y laborales
"Es inhumano, tengo 40 alumnos en 45 metros cuadrados", "No es vocación, es explotación", "Más inversión, más recursos". Son solo algunos de los mensajes que están gritando los profesores de la provincia de Alicante este martes en la segunda huelga educativa de este curso escolar. Desde las 10 de la mañana, cientos de docentes se concentran frente a la Dirección Territorial de Educación, donde los pitidos y las sirenas son ensordecedores.
El hartazgo se palpa en el ambiente y entre los comentarios de maestros y profesores de centros educativos de distintos municipios que van a participar a las 12 del mediodía en la manifestación desde las escaleras del IES Jorge Juan.
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