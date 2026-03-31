Huelga educativa: Los profesores estallan contra la masificación de las aulas y la falta de manos en Alicante

"Es inhumano, tengo 40 alumnos en 45 metros cuadrados", "No es vocación, es explotación", "Más inversión, más recursos". Son solo algunos de los mensajes que están gritando los profesores este martes en la segunda huelga educativa de este curso escolar. Según la Conselleria de Educación, el 29 % de los docentes de la provincia de Alicante ha secundado el parón convocado por los sindicatos para reclamar mejoras salariales y laborales, con base a los datos recabados hasta las 11 de la mañana, mientras que en la de Valencia el seguimiento se eleva al 33,76 % y en la de Castellón al 30,4 %.

Desde las 10 de la mañana, cientos de docentes se concentraron frente a la Dirección Territorial de Educación, donde los pitidos y las sirenas fueron ensordecedores. El hartazgo se ha palpado en el ambiente y entre los comentarios de maestros y profesores de centros educativos de distintos municipios que después se han sumado a la manifestación desde las escaleras del IES Jorge Juan.

"Tenemos aulas de más de cuarenta alumnos de Bachillerato y en cuarto de la ESO de más de 35, la atención con tantos alumnos se hace inviable", relataba uno de los docentes del IES Gran Alacant que ha participado en la movilización. Las elevadas ratios de las que se ha quejado este profesor no es un hecho aislado. Es más, disminuir el número de alumnos por clase es una de las principales reivindicaciones de esta huelga educativa, junto a la subida de las retribuciones para dejar de estar entre los peor pagados del país y recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010.

También luchan por el el refuerzo de las plantillas, la mejora de las infraestructuras educativas y la derogación de la Ley de Libertad Educativa para que los centros educativos, y no exclusivamente las familias, puedan volver a elegir si son de línea valenciana o castellana.

"Nos estamos volviendo asistenciales, nuestro trabajo como maestras no lo podemos hacer", lamentaba una docente de Alicante, además de alertar de que "ante situaciones de peligro que se generan tenemos que dejarlos a todos y no podemos hacer nada más".

En la Comunidad Valenciana el número máximo por unidad en Infantil y Primaria está estipulado en 25 alumnos; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, sin embargo, para poder atender la matrícula sobrevenida, es decir, al alto número de escolares que se escolarizan con el curso ya empezado, por el traslado de sus padres, debido, sobre todo, a la migración, la capacidad de las aulas puede sobrepasarse un 15 %, lo que está ocurriendo en la gran mayoría de los centros. Solo en la provincia, ya han entrado más de 13.100 alumnos en estas condiciones este curso, según la conselleria.

Además de la saturación, el profesorado ha visibilizado otro problema cada vez más extendido, debido al aumento de alumnado diagnosticado con trastornos de déficit de atención con hiperactividad, autismo u otras dificultades de aprendizaje, entre ellas, el desconocimiento del idioma. "Nos encontramos con dos niños con necesidades especiales fuertes por aula, a veces hay más, aunque tengan diagnósticos más leves. Es imposible llegar a todos", alertaba otra docente alicantina.

"Las maestras luchando también estamos enseñando", la educación pública se manifiesta en Elche / Áxel Álvarez

Como ella, otra maestra reclamaba más apoyos para atender a esta diversidad de escolares en las aulas y más maestros especialistas. Además de la falta de manos para poder ofrecer una educación de calidad, el profesorado se ha quejado de otro lastre para la enseñanza pública. "La burocracia es tremenda, no tenemos tiempo para programar ni para preparar el material para los niños, no nos podemos coordinar entre nosotros porque estamos a tope de tutorías y de papeleo", relataba otra profesional.

Marea verde en Elche

En Elche, otra marea de camisetas verdes con el lema "Estimem l'educacio" y de chalecos contra la "precariedad laboral del docente" ha recorrido las calles desde la plaza de l'Algeps hasta la Plaza de Baix, donde han sido visibles las pancartas de diversos colegios e institutos.

Entre los carteles que se han podido ver había mensajes como este: "Más funciones que un robot, pero el sueldo no llega al bote", "Defensa del valencià", "Basta ya de recortes" o "Las maestras luchando también estamos educando".

Los profesores se concentran en Alicante para reclamar mejoras en la educación pública / Pilar Cortés

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