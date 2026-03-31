El PSOE acusa a Barcala de ocultar el informe de la Policía y el de Patrimonio sobre el escándalo de Les Naus en Alicante

Los expedientes que se abordarán en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante por el escándalo de las viviendas protegidas no incluyen la investigación de la Policía Local tras inspeccionar la urbanización puerta por puerta, el informe de la jefa de Patrimonio que advirtió de posibles conflictos de intereses entre los adjudicatarios ni la investigación interna abierta a funcionarios municipales. Una serie de archivos que el PSOE considera "clave" para el desarrollo del organismo y por los que acusa al alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, de "ocultar" información.

"Es rotundamente falso que se nos haya entregado toda la documentación", ha manifestado la portavoz de los socialistas, Ana Barceló, este mismo martes. Para la edil progresista, lo que pretende el regidor del PP es "que la comisión se convierta en un traje a medida" para que Barcala "no asuma ninguna responsabilidad" por las polémicas adquisiciones de inmuebles protegidos, que han salpicado a cargos del PP, varios ayuntamientos y la Generalitat. "No lo vamos a permitir, vamos a investigar hasta el final para que los alicantinos sepan qué ha pasado con la adjudicación de vivienda pública a cargos y allegados", ha añadido Barceló.

En este sentido, la portavoz del PSOE ha apuntado que, en la documentación aportada a los miembros de la comisión, "faltan informes clave como, por ejemplo, el redactado por la Policía Local durante las inspecciones al residencial, el expediente de contratación de las obras o el informe inicial de Patrimonio". La concejala de la oposición aprecia que "también falta información sobre el Plan Vive o el inventario de las parcelas destinadas a vivienda pública en el Plan General", por lo que reclama a Barcala que incorpore todos estos archivos antes de que se inicien las comparecencias en la próxima sesión, que tendrá lugar el próximo 13 de abril.

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, defiende que "todos los expedientes que se han presentado están completos" y que son "los mismos" que se pusieron a disposición de la Justicia: "Lo que consta es la documentación facilitada es lo mismo que consta al juzgado, que es lo único que hay", ha considerado el también presidente de la comisión.

En la misma línea, el edil popular ha destacado que los grupos de la oposición "han pedido también documentación de otras administraciones, relativa a propietarios y a la validación de sus expedientes" de adjudicación. "Evidentemente, toda aquella documentación que pertenezca a otra administración no la podemos enviar porque no la tenemos", ha apuntado Villar.

Retrasos por la confidencialidad

A menos de 24 horas de la reunión, los grupos no habían recibido ninguno de los archivos reclamados, entre los que se encontraban los relativos a la tramitación de la venta del solar de Les Naus, la licencia de obras o informes técnicos sobre los distintos procesos. Una serie de documentos que, en buena parte, el equipo de gobierno tenía "a mano", puesto que habían sido recopilados previamente para su entrega al juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones: "No será difícil", vaticinó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. Con dificultad o sin ella, la oposición municipal señalaba este jueves que, con menos de 24 horas de margen, era materialmente imposible examinar los cientos de documentos requeridos que, por lo tanto, no pudieron ser abordados en la reunión del pasado viernes.

Finalmente, los archivos no llegaron a las manos del resto de grupos hasta una vez finalizada la reunión. Según Villar, su publicación se había retrasado más de lo previsto para ajustar el acceso a la normativa de protección de datos. En este sentido, Villar avanzó que el acceso se produciría tras firmar un compromiso de confidencialidad, y que los documentos solo podrán consultarse en pantalla desde un ordenador. "Tiene una marca de agua, más que nada porque si sale de algún sitio que se sepa que ha sido filtrado", señaló el edil popular.