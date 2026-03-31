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Semana Santa en Alicante, en directo: la ciudad se prepara para una intensa jornada de Martes Santo

Consulta aquí el minuto a minuto, los horarios y los puntos recomendados de las procesiones que llenarán Alicante de emoción y tradición esta Semana Santa

Martes Santo en Alicante 2026: así ha sido la salida de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura

Martes Santo en Alicante 2026: así ha sido la salida de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura

Martes Santo en Alicante 2026: así ha sido la salida de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura / Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

C. Suena

Alicante se prepara para vivir este Martes Santo una nueva jornada de su Semana Santa 2026, con cuatro procesiones que recorrerán el centro y el Casco Antiguo de la ciudad desde la tarde hasta la noche. El Ecce-Homo, el Cristo del Mar, Stabat Mater y Nuestro Padre Jesús protagonizarán un día marcado por la devoción, las novedades y algunos de los momentos más esperados del calendario.

Sigue aquí, en directo, el minuto a minuto del Martes Santo en Alicante con toda la información actualizada en cuanto comiencen las primeras procesiones.

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