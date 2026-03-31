Semana Santa en Alicante, en directo: la ciudad se prepara para una intensa jornada de Martes Santo

Lunes Santo en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas /

La Hermandad de la Humildad y Paciencia inicia su procesión con el toque del Clamator

La tarde del Lunes Santo continúa completándose. La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas arranca su procesión desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. El cortejo avanza en un ambiente de recogimiento, silencio y oración, tras la solemne apertura de puertas del templo con el tradicional toque del Clamator, este año corrió a cargo del presidente del Intercity, Salvador Martí, que ejerció el honor con solemnidad.

Junto al cortejo procesional se encuentran el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la concejala de Hacienda y Cultura, Nayma Beldjilali; y miembros de la Fundación San Pablo CEU. Los primeros pasos del cortejo avanzan por la calle con lentitud y sobriedad, encabezados por el nuevo grupo de acólitos, principalmente jóvenes hermanos, que portan incensarios y ciriales, marcando el inicio del recorrido litúrgico que antecede al palio de Nuestra Señora de las Lágrimas.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Ntra. Sta. de las Lágrimas este Lunes Santo / Pilar Cortés

Entre las novedades de este año destaca también la presentación de un nuevo libro de reglas, confeccionado en terciopelo marrón y rematado con orfebrería, que se incorpora al cortejo como símbolo de la evolución y el crecimiento de la hermandad.

Desde aquí, la hermandad se dirigirá hacia la Concatedral de San Nicolás, donde realizará su estación de penitencia y vivirá uno de los momentos más recogidos del desfile: los hermanos rezan unidos y se hacen ofrendas a la Virgen del Remedio y a Jesús Sacramentado. Después continuará por calles del centro como San Francisco, Barón de Finestrat y Jerusalén, mientras la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant acompaña al paso de palio con las dos nuevas composiciones dedicadas a Nuestra Señora de las Lágrimas, firmadas por Jesús Albero Francés.