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Semana Santa en Alicante, en directo: la ciudad se prepara para una intensa jornada de Martes Santo
Consulta aquí el minuto a minuto, los horarios y los puntos recomendados de las procesiones que llenarán Alicante de emoción y tradición esta Semana Santa
Alicante se prepara para vivir este Martes Santo una nueva jornada de su Semana Santa 2026, con cuatro procesiones que recorrerán el centro y el Casco Antiguo de la ciudad desde la tarde hasta la noche. El Ecce-Homo, el Cristo del Mar, Stabat Mater y Nuestro Padre Jesús protagonizarán un día marcado por la devoción, las novedades y algunos de los momentos más esperados del calendario.
Sigue aquí, en directo, el minuto a minuto del Martes Santo en Alicante con toda la información actualizada en cuanto comiencen las primeras procesiones.
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O. Casado
Estas son las procesiones que recorrerán hoy Alicante en el Martes Santo
El Martes Santo llena de nuevo las calles de Alicante en una de las jornadas más completas de la Semana Santa, con varias procesiones que discurrirán desde la tarde hasta la noche por el centro y el Casco Antiguo.
La ciudad se prepara para vivir horas de devoción, tradición y ambiente en distintos puntos clave, con miles de personas pendientes de una jornada que combina recogimiento, música y algunos de los momentos más esperados del calendario cofrade.
Consulta aquí el programa completo, los horarios y los recorridos de todas las procesiones de hoy.
Lydia Ferrándiz
El Ecce-Homo abre el Martes Santo en Alicante con una salida muy esperada
La cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura acaba de iniciar su estación de penitencia desde la parroquia de San Antonio de Padua. La salida, siempre uno de los momentos más esperados, se vive con especial intensidad por la estrechez de la puerta, que obliga a los costaleros a medir cada movimiento mientras los primeros nazarenos y damas de mantilla comienzan a ocupar la calle en un ambiente de solemnidad y recogimiento.
La Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Monte de Guardamar y la Unión Musical Ciudad de Asís ponen la banda sonora a los primeros compases de la procesión, mientras los fieles siguen con atención cada detalle de la salida.
Entre las novedades de este año destaca la culminación del tallado de los respiraderos del paso de misterio, que aportan una mayor riqueza artística al conjunto, así como la incorporación de dos cirios votivos en el palio de la Virgen, uno con el símbolo del abrazo franciscano por el nombramiento de Miguel Rodríguez Cutillas y otro dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
Lydia Ferrándiz
Jesús Despojado entra en Carrera Oficial y cierra el Lunes Santo en Alicante
La Hermandad Agustiniana de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras ha hecho su entrada en Carrera Oficial, poniendo el broche final a las procesiones del Lunes Santo en Alicante. El cortejo avanza en uno de los últimos momentos de la jornada, marcada por la emoción, el recogimiento y la gran participación en las calles de la ciudad.
Lydia Ferrándiz
El Prendimiento entra en Carrera Oficial tras el paso de El Morenet
Tras la entrada de El Morenet en Carrera Oficial, ha sido la Hermandad del Prendimiento la que ha accedido a este tramo central del recorrido. La cofradía continúa así avanzando por uno de los momentos más destacados del Lunes Santo alicantino, en una tarde marcada por la emoción y el seguimiento de fieles y público en el centro de la ciudad.
Lydia Ferrándiz
La Virgen del Amor y Buen Consejo protagoniza la segunda salida del Despojado
Desde el convento de las Monjas de la Sangre sale la imagen de la Virgen del Amor y el Buen Consejo, obra del escultor Ramón Cuenca Santos, junto al paso de la Cruz del Colegio San Agustín. Este segundo punto de salida es una de las particularidades de la hermandad, que cuenta con dos sedes procesionales en su estación de penitencia. El paso de la Cruz es portado por jóvenes costaleros de entre 14 y 17 años, reflejando el espíritu juvenil con el que nació la corporación. Entre las principales novedades de este año destaca la Virgen, que estrena una nueva saya donada por un hermano, además de dos jarras para el paso y un puñal nuevo para la imagen.
La procesión vivirá uno de sus momentos más emotivos en la calle De Muñoz, donde se lanzará una petalá dedicada a la Virgen del Amor y Buen Consejo, justo antes del encuentro con el Cristo en la Concatedral de San Nicolás. Todo el cortejo avanza entre recogimiento y juventud, cerrando así el Lunes Santo alicantino con tradición, emoción y devoción.
Lydia Ferrándiz
El Morenet se incorpora a la Carrera Oficial
El Morenet entra pasadas las 21h en Carrera Oficial tras aguardar el paso de la Humildad y Paciencia por la calle Mayor, hermandad que hizo su entrada a tiempo en Carrera Oficial pasadas las 19:30h.
Lydia Ferrándiz
El Despojado inicia su recorrido entre emoción por las calles del barrio de San Roque
La Hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras acaba de iniciar su estación de penitencia desde la Ermita de San Roque. Los primeros pasos del Cristo avanzan lentamente por las estrechas calles Toledo y San Roque, con gran recogimiento y emoción, mientras los cofrades sortean las maniobras más complicadas hasta alcanzar la plaza Cagalahoya.
Este año, la hermandad celebra el 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y Buen Consejo, un hito que marca diversas novedades en el cortejo. Al cortejo acompañan el concejal de Limpieza de Alicante, Rafael Alemañ; el concejal del PSOE, Emilio Ruiz; representantes de las Hogueras; y miembros de otras hermandades de la ciudad.
Lydia Ferrándiz
La Hermandad de la Humildad y Paciencia inicia su procesión con el toque del Clamator
La tarde del Lunes Santo continúa completándose. La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas arranca su procesión desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. El cortejo avanza en un ambiente de recogimiento, silencio y oración, tras la solemne apertura de puertas del templo con el tradicional toque del Clamator, este año corrió a cargo del presidente del Intercity, Salvador Martí, que ejerció el honor con solemnidad.
Junto al cortejo procesional se encuentran el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la concejala de Hacienda y Cultura, Nayma Beldjilali; y miembros de la Fundación San Pablo CEU. Los primeros pasos del cortejo avanzan por la calle con lentitud y sobriedad, encabezados por el nuevo grupo de acólitos, principalmente jóvenes hermanos, que portan incensarios y ciriales, marcando el inicio del recorrido litúrgico que antecede al palio de Nuestra Señora de las Lágrimas.
Entre las novedades de este año destaca también la presentación de un nuevo libro de reglas, confeccionado en terciopelo marrón y rematado con orfebrería, que se incorpora al cortejo como símbolo de la evolución y el crecimiento de la hermandad.
Desde aquí, la hermandad se dirigirá hacia la Concatedral de San Nicolás, donde realizará su estación de penitencia y vivirá uno de los momentos más recogidos del desfile: los hermanos rezan unidos y se hacen ofrendas a la Virgen del Remedio y a Jesús Sacramentado. Después continuará por calles del centro como San Francisco, Barón de Finestrat y Jerusalén, mientras la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant acompaña al paso de palio con las dos nuevas composiciones dedicadas a Nuestra Señora de las Lágrimas, firmadas por Jesús Albero Francés.
Lydia Ferrándiz
El Morenet emociona en su salida desde el Raval Roig en el año de su 30 aniversario
La Cofradía del Cristo "El Morenet" inicia su procesión desde la Ermita de la Virgen del Socorro. La emoción se palpa entre los fieles del barrio del Raval Roig mientras los primeros pasos del cortejo recorren el desnivel que separa el templo de la calle Virgen del Socorro, una maniobra que exige toda la destreza de los costaleros y que hace que la salida sea uno de los instantes más esperados de la tarde. Este año, la cofradía celebra su 30 aniversario, un hito que hace aún más especial la salida.
El cortejo cuenta con la presencia del concejal de Seguridad, Julio Calero; los representantes de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera; la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló; así como representantes de las Hogueras. También acompañan miembros la Comandancia Naval; Guardia Civil y Policía Nacional y la Guardia Civil de servicio marítimo.
También acompañan Alberto Para, pregonero de la cofradía en 2026, y miembros de la Archicofradía Virgen del Remedio como abanderados. La procesión fue iniciada formalmente por don Ramón Egio, dean de la Concatedral de San Nicolás, y estuvo presente en la salida don Jesús Murgui, obispo emérito de Orihuela-Alicante.
La Agrupación Musical Santa Cruz de Alicante y su escuadra de tambores ponen la banda sonora a los primeros pasos del Cristo, mientras los vecinos del Raval Roig siguen atentamente el cortejo.
Desde la plaza del Topete, el cortejo recorrerá las calles del Casco Antiguo antes de iniciar el regreso por el Paseo de Gómiz. Uno de los momentos más espectaculares se vivirá por la noche al cruzar la pasarela del Portiguet, donde los costaleros enfrentan un tramo complicado y la procesión ofrece una estampa inolvidable. Finalmente, la cofradía regresará a la Ermita de la Virgen del Socorro, cerrando un recorrido lleno de recogimiento, devoción y tradición.
Lydia Ferrándiz
El Prendimiento se encamina hacia la Misericordia y el esperado encuentro
Desde aquí, el cortejo se dirigirá por la calle San Carlos hacia la parroquia de la Misericordia, donde tendrá lugar el esperado encuentro con la Hermandad del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza. Después continuará por la calle Calderón hasta incorporarse a la Carrera Oficial, con destino final en la plaza del Ayuntamiento, donde culminará con un encuentro entre ambas imágenes, con la esperanza de que todos puedan volver a reunirse el próximo año.
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